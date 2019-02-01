國民黨青壯派開第一槍 拱韓拚總統

2019年02月01日 04:11 中國時報 林縉明 、 林宏聰 、 周毓翔 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市議員 王鴻薇（本報資料照片）

2020總統大選，國民黨誰能出馬拚戰蔡英文，甚至是柯文哲？藍營青壯派台北市議員王鴻薇昨天開第一槍，表態力挺韓國瑜參選總統，避免棄保效應發酵，讓柯文哲繼去年台北市長選舉後，再次撿到便宜。

去年底九合一大選一役，韓國瑜成功翻轉高雄，聲勢高漲成為藍營新共主，基層雖有意勸進韓角逐明年總統，但顧及他當高雄市長僅月餘，若投入總統大選，恐有「落跑市長」之譏。

棄保效應 別讓柯撿便宜

但是有意投入明年立委選舉的藍營民代，心裡都很著急，私下碰面都在談論黨內吳、王、朱等天王的民意支持度不夠強，恐無能量扮演「母雞」，反而是韓國瑜比較能夠帶動選情。

王鴻薇昨在電台專訪時，開大門走大路，直接表態力挺韓國瑜。她表示，柯文哲目前民調高居不下，甚至一度超過前新北市長朱立倫和蔡英文總統的總和，若蔡英文太弱，2020年大選恐會上演去年台北市長選舉的棄保效應，讓柯文哲撿到便宜，與其如此，不如支持韓國瑜選總統。

重返執政 務必強棒出擊

王鴻薇說，目前國民黨內浮出的人選，雖然民調都贏蔡英文，但一旦柯P投入總統選舉，最能與柯一較高下者，只有韓國瑜。

韓國瑜就任高雄市長僅1個月，立刻投入總統選舉，恐會給外界觀感不佳，但王鴻薇認為，就是顧慮此，所以目前都沒把韓列入考量，但是柯文哲也剛連任不久，「如果柯可以，韓有什麼不可以？」總統大選關係到國民黨重返全面執政，勢必要推出最強人選應戰。王鴻薇認為，即使韓、柯過去有交情，但終須一戰，與其透過連署或串聯拱韓出來，反而會讓韓感到尷尬，最適合的時機，就是國民黨內登記參選前，若其餘天王的民調仍落後柯，基層及各方勢力自然會挺韓選總統，不需要額外動作。

角逐提名 先挑戰韓門檻

前立委蔡正元直言，國民黨的太陽們不要以為選民看不懂，國民黨不一定有機會贏，若想一定贏，就要在民調和黨員投票名單上記得放上一個名字：「韓國瑜」。

蔡正元建議，國民黨內有意競爭總統提名者，應該先挑戰「韓國瑜門檻」，「看誰跨得過這個門檻，或至少距離最近，國民黨就給予提名。」

韓國瑜對王鴻薇的發言，回應表示，他現在全心拚高雄市政，對於外界還點名韓國瑜可與立委江啟臣組成「韓江配」搭檔參選，韓國瑜笑稱：「這不是我愛紅娘啊，一天到晚隨便點，張三配李四，總統大選這樣很危險。」

(中國時報)