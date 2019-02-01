藍批政府為護盤 讓勞保提前破產 勞退虧損史上最高 勞保單月賠千億
國民黨立法院黨團昨公布公務人員退撫、郵儲、勞退與勞保等四大基金的短期投資收益概況，四大基金在去年底合計報酬率為-1.19％，虧損120億元，這是近3年來首度收黑，其中勞退基金虧損破百億元。國民黨團促請監察院主動調查，下會期開議後，也會邀請勞動部進行專案報告。
四大基金3年首度收黑
而根據勞動部的統計，新制勞退基金去年長短期投資總虧損423.8億元，若以1150萬個勞退新制帳戶，平均每人得分攤3685元的虧損，是新制勞退2005年實施以來最高金額。
國民黨立院團上午公布四大基金收益，從2016年5月蔡總統執政起，四大基金當時投資國內上市櫃股票報酬率是2.89％，投資股市規模一路往上成長，至106年底已逼近9000億元。
國民黨立委費鴻泰表示，四大基金不是政府的錢，是來自公教、勞工、郵政儲戶，政府若是為了護盤造成民眾損失，要追究失職官員的責任，甚至是總統蔡英文都必須向全國人民道歉。
國民黨團書記長曾銘宗質疑，勞保基金將會在2026年破產，比預期提早1年，是政府把勞保基金用在股市護盤，造成勞保提前破產，政府有責任對千萬勞工做個清楚交代。
曾銘宗表示，勞保基金投入股市，居然在1個月之內，虧損1226億元，勞動部、勞金局，去年10月到底發生甚麼事？虧損如此之龐大，難道不用說明嗎？
政院否認動用基金護盤
藍委費鴻泰表示，根據四大基金短期投資國內上市櫃股票統計顯示，截至去年底為止，投資金額高達1兆111億元，投資報酬率為-1.19％，在四大基金裡，只有郵儲基金並未虧損，是因為郵儲基金沒配合政府投入股市護盤。執政黨怎麼可以為了維護政權、支持率犧牲了公教、勞工的權益？
行政院發言人谷辣斯澄清，從去年至今，四大基金及國安基金都未進場護盤，有的只是一般性投資，非為護盤而進場。勞動部政次施克和嚴正否認，政府並未使用勞動基金護盤，不能只看單月績效，且從未「單月虧損超過千億」。
(中國時報)
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