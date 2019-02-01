勞保潛藏負債攀升 逼近10兆

2019年02月01日 04:11 中國時報 王思慧 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

勞保財務精算報告昨日公布，潛藏負債攀升至9.11兆元，基金餘額為7022億元；若發生基金用罄，恐造成包括老年年金、失能給付等各項給付發不出錢的情況。（杜宜諳攝）

勞保基金財務持續惡化，破產年限將由2027年提前到2026年。圖為工人辛勞工作。（本報資料照片）

勞保精算報告摘要

勞保近5年收支情形

勞動部勞保財務精算報告昨日公布，潛藏負債從前次精算的8.36兆元，攀升至負債9.11兆元，基金餘額為7022億元；在2017年首度逆差負債，預計在2026年破產，比前次報告結果提前一年。維持財務平衡的保險費率應為27.94％，遠高於現行費率10％。

明年補200億 勞部掛保證

勞動部表示，勞保財務精算報告是以折現率3.5％與投保薪資調整率1.5％進行估算，投保人數980萬人。精算報告揭露，2018年保費收入3644億元，給付支出3896億元，收支結餘是負251億元。平衡費率應為27.94％，與過去3年實際收取的保險費率9％至9.5％，有很大差距。

勞動部政務次長施克和表示，面對社會高齡化少子化財務壓力，研擬解決方案，依照行政院預算程序，在明年會補200億元進來，強調政府一定會負最後責任。另政府撥補機制已在勞保年改草案中明定，未來立法通過後就是法定義務支出，政府會依規定每年撥補。

《勞保條例》明訂勞保基金有4種來源，包括創立時政府一次撥付的金額、保費收支結餘、保費滯納金與基金運用收益，沒有規定可由政府撥列預算，勞動部勞動保險司長鄧明斌說，政府對於撥補預算已寫在草案中，在沒有修法前可先用預算編列方式。

高齡加少子化 入不敷出

針對可能會出現的勞保擠兌潮，鄧明斌說，在2011年政府的精算報告揭露勞保可能破產，發生擠兌潮，這次政府積極面對問題，先撥款200億，這幾天的請領狀況也都正常。

勞保年金改革迫在眉睫，鄧明斌指出，當初設計機制的人口結構為金字塔，如今成為倒金字塔，明年將委託專家、學者，以現在人口結構進行研究，參考部分國家改採確定提撥制度，才能讓勞保永續。

政院版費率擬提高至12％

行政院版勞保年金改革修法草案在前年4月已送入立法院，目前僅一讀通過、委員會待審。行政院版本除明訂政府每年撥補不得低於200億元外，最大變革是加保期間由目前最高60個月逐年延長最高增加至180個月，費率也提高到12％。

另外，根據勞保精算報告，預計在2026年破產，就算現在躺在立法院的勞保年改方案通過降低給付，加上政府每年補進200億元，勞保基金餘額仍會在兩年後開始下降，勞保到2028年就會破產，等於只延後2年。

勞動部表示，勞保年金改革採漸進式改革，無法一次到位，會持續滾動式檢討。

針對勞保潛藏負債增加的狀況，國民黨團書記長曾銘宗表示，勞保潛藏負債正在以每年6000億的速度增加，他呼籲蔡政府應落實之前開出的支票，軍公教勞年金都要改革，蔡政府不要為了選票考量就不改革勞保年金，既然之前有講就要兌現，以確保廣大勞工該有的權益。此外，不能忽略配套措施，例如提高勞保的投資報酬率。

(中國時報)