退撫基金短絀 全教產要求比照撥補
公務人員退撫基金昨公布去年績效，已實現獲利為181億3千萬元，年收益率3.16％，不過，加計未實現的損益後，虧損65億3千萬元，年收益率負1.14％。全國教育產業總工會理事長黃耀南昨直言，政府替勞工爭取權益，但對於短絀的退撫基金卻視而不見，要求教育部及銓敘部比照勞保撥補退撫基金，疾呼「該賺的錢要賺夠，該補的錢要補夠」。
黃耀南昨偕同藍綠立委召開記者會指出，蔡政府上台後就高舉改革大旗進行年改，卻對勞保基金的巨大缺口，視而不見，全教產樂見勞動部長替勞工爭取權益，但試問同屬公部門的教育部、銓敘部，對於退撫基金出現缺口，是否也有同樣向行政院爭取經費呢？
黃耀南提出4項訴求，包含每次精算後若基金有任何不足，政府務必確實依規定撥補，除了必須在發生缺口的下個年度立即撥補，也要在3年內撥補完成；廢除國安基金相關管理運用條例，可借用退撫基金「可用於投資而尚未投資的資金」；政府精算出足以支付足額退休金的責任準備金；設立撥補基金，專項用於基金缺口。
銓敘部退撫司副司長吳俐澐表示，銓敘部都有預知退撫基金狀況並擬定因應措施，已精算從今年起陸續挹注金額，每年能挹注120億元至273億元不等；持續挹注50年後，退撫基金可達7619億元，因此公務人員退撫基金的財務破產期限將延長30年。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。