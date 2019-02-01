退撫基金短絀 全教產要求比照撥補

2019年02月01日 04:11 中國時報 郭建伸 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

公務人員退撫基金昨公布去年績效，已實現獲利為181億3千萬元，年收益率3.16％，不過，加計未實現的損益後，虧損65億3千萬元，年收益率負1.14％。全國教育產業總工會理事長黃耀南昨直言，政府替勞工爭取權益，但對於短絀的退撫基金卻視而不見，要求教育部及銓敘部比照勞保撥補退撫基金，疾呼「該賺的錢要賺夠，該補的錢要補夠」。

黃耀南昨偕同藍綠立委召開記者會指出，蔡政府上台後就高舉改革大旗進行年改，卻對勞保基金的巨大缺口，視而不見，全教產樂見勞動部長替勞工爭取權益，但試問同屬公部門的教育部、銓敘部，對於退撫基金出現缺口，是否也有同樣向行政院爭取經費呢？

黃耀南提出4項訴求，包含每次精算後若基金有任何不足，政府務必確實依規定撥補，除了必須在發生缺口的下個年度立即撥補，也要在3年內撥補完成；廢除國安基金相關管理運用條例，可借用退撫基金「可用於投資而尚未投資的資金」；政府精算出足以支付足額退休金的責任準備金；設立撥補基金，專項用於基金缺口。

銓敘部退撫司副司長吳俐澐表示，銓敘部都有預知退撫基金狀況並擬定因應措施，已精算從今年起陸續挹注金額，每年能挹注120億元至273億元不等；持續挹注50年後，退撫基金可達7619億元，因此公務人員退撫基金的財務破產期限將延長30年。

(中國時報)