新聞透視》敗選後忌憚改革 勞保遲早破產

2019年02月01日 04:11 中國時報 王思慧

根據最新勞保精算報告，勞保在2026年就會破產，但就算勞保年改修法草案通過，只延後2年，到了2028年破產，顯示勞保年改草案太「溫和」，顯然民進黨不敢大幅度修改，深怕得罪千萬名勞工，勞保年金改革路漫漫，破產是遲早的事。

行政院提出勞保年改草案，保費每年調高0.5個百分點，平均投保薪資採計期間拉長為15年，勞工領到的錢變少，也跟不上給付的速度，只能延長破產期限2年。這種鴕鳥式的年金改革，搶救財務效果有限，無助勞保基金的永續。

蔡政府擔心千萬勞工選票，不敢徹底檢討勞保年金改革，不僅學者專家不滿，勞團更是不領情，使得年金改革草案淪為虛幻ㄧ招。

桃園市產業總工會理事長莊福凱直言，明年就要總統大選，民進黨政府今年應該不會動勞保年改，燙手山芋拖到下一任總統就職後，勞保年改將延遲至少ㄧ年半。

面對勞保年金精算虧損加大，勞動部說已向行政院明年撥付200億挹注，民眾請領勞保年金不會受到影響。但政府若不徹底檢討改善勞保年金制度，民眾對勞保基金的不信度提高，退休者選擇ㄧ次請領的比例將會大增，年輕人更擔心繳的多、領的少，降低投保意願，也許不到7年，勞保基金可能提前破產。

台灣人口老化、少子化情形比其他國家嚴峻，不久後被保險人會負成長，若能參考勞保確定提撥制的新加坡、馬來西亞等國家，就能「存多少領多少」；另請領年齡延後可延緩勞保破產時間，像是德國、英國政府把可請領勞保的年齡延後，是符合高齡化社會的做法。

所謂的確定提撥制是指雇主或員工，依退休辦法每月提撥一定數額的退休基金，交付信託人保管運用，員工退休時，再將員工與雇主共同提撥的資金和利息給付給退休員工，即員工所領的退休金數額，取決於提撥多寡及退休基金利息大小，至少能消除「年輕人付錢給退休族」的疑慮，且只要有在工作，就有退休金可領，也不用擔心政府哪天要年改，影響個人權益。

(中國時報)