學者籲加大改革 勞團喊繳多領少不公平

2019年02月01日 04:11 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

勞動部昨日公布最新勞保財務精算報告，勞保基金將在7年後、即2026年破產。學者認為，政府依靠基金收益及預算撥補延後破產，勞保財務壓力仍在，必須評估加大年金改革幅度，增加保費收入、減緩給付支出；但勞團指出，勞部精算期程長，意謂要現在的人承擔以後的債務，要求勞工「繳多、領少」並不公平。

勞動部公布勞保財務精算報告指出，在目前年金改革方案下，考量108年起勞保基金投資收益及政府撥補200億元情形下，勞保基金餘額轉為負值僅能從2026年延後2年，在2028年破產。

台大國發所副教授辛炳隆認為，避免勞保破產，在既有財務機制下改革，政府能做的不外是加速勞保費率調整，增加保費收入，拉長年金給付期限，減少給付金額，但以目前財務壓力來看，年金改革幅度一定要再提高。

為避免改革讓低所得者負擔更為沉重，辛炳隆建議，可將投保薪資上限拉高，使得在既有費率下保費收入也能增加，影響到的將是高薪的勞工及雇主；但當投保上限拉高，給付也將跟著增加，故須連帶調降所得替代率，讓給付金額不致增加太多。

辛炳隆指出，現在年輕世代普遍擔心勞保是在幫年長者繳的，故可在維持職業保險方式下，將退休金改成確定提撥制，讓年輕人繳的保費用於年長者的比例下降，可以回饋到自己身上，給年輕人安心、有盼望。

政大勞工研究所教授成之約也表示，靠勞保基金收益及政府撥補預算挹注，顯然無法解決勞保財務缺口，故有必要進一步評估勞保年金改革方案；過去談「多繳、少領、延後退」，但因年金給付牽涉老年生活保障，他不傾向朝少領的方向改革，應評估是否讓目前有工作者多繳一點，以保障自己及下一代的權益。

全國產業總工會祕書長戴國榮則認為，過去四大基金只有勞保沒有預算挹注，這次政府撥補200億元，並承諾負最終支付責任，是政府應該給勞工的；但勞部精算期程長，等於是要幾十年後的負債讓現在人來承擔，現在要求勞工「繳多、領少」，不合理也不公平，費率調整應至2022年後再檢討。

(中國時報)