102萬人未繳 國保補繳展延2個月

2019年02月01日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

衛福部長陳時中昨天宣布，原本1月31日到期的國保保費10年補繳期限，展延2個月直到3月31日截止，希望更多國人可以每月領到4816元年金。不過，這項決定很多人不領情，認為補繳期限順延只是「政府與拒繳者的拉鋸戰」而已，補繳效果有待考驗。

國民年金保險除提供老年年金每月給付4816元外、也有身心障礙、生育、喪葬與遺屬年金給付等5大給付保障，為減輕被保險人的壓力，被保險人可於10年內彈性補繳以累積年資。

截至1月9日為止，國人第1期（2008年10月與11月）國民年金保險保費未繳者約有102萬6000人，陳時中表示，為體恤百萬國人與較弱勢族群權益，展延補繳期限2個月。

衛福部社保司長商東福指出，最近透過宣導已經有不少人申請分期繳納，適逢春節，為了不讓國人擠在年前忙於申辦補繳，無法好好過年，加上攸關國人權益甚鉅，所以順延補繳期2個月，給更多人彈性調整繳款時間。

不過，網路仍有拒繳聲浪，批評「人都失業了，延期也繳不出錢」，甚至直指「處理公教年金的做法，無法信任政府，憂心屆時領不到給付。」商東福表示，年滿65歲或重度以上身心殘障的被保險人的前3期分期金額，原本每期至少1000元，現可依不同保費補助身分調降為674元、505元與337元，只要按時繳納即可按月領取老年年金與身心年金。

(中國時報)