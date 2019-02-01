四天王不夠力 藍粉促韓扮后羿

2019年02月01日 04:11 中國時報 周毓翔

日本台灣交流協會高雄事務所所長中郡錦藏（左）昨日拜會高雄市長韓國瑜。（林宏聰攝）

新聞透視台北市議員王鴻薇開第一槍支持高雄市長韓國瑜出來選總統，除了是掀開藍營集體焦慮的鍋蓋，也某種程度反映出，藍營「4顆太陽」的不乾不脆、初選提名機制亂糟糟，已讓多數支持者從不耐進階到厭煩。奉勸4顆太陽別太高估自己的光和熱，因為太陽有兩種，一是旭日東升，一是夕陽西下。

馬、朱、吳、王黨內四大天王最近動作頻頻，個個表現得胸有成竹，不過看在黨內基層眼裡，對4人「高來高去」的談話，異常焦急，因為大家都知道，他們，不論是誰，都不夠力。國民黨內看得清楚，韓流群眾也看得清楚，國民黨準備在5月，甚至可能更晚才決定總統提名人，也令藍營支持者恐慌夾雜著厭煩。

4人高來高去 藍營焦慮

甚至有藍委私下斷言，依照目前民調來看，台北市長柯文哲假設參選總統，黨內4顆太陽民調皆輸柯文哲，如果到今年5、6月還是如此，黨內一定會出現一股聲音，要求黨中央直接提名韓國瑜，才有辦法打贏柯文哲。

藍營對選情的心焦及對韓的期待，都有跡可循。4顆太陽在媒體上雖還有版面，但民眾討論度低，反觀韓國瑜一舉一動均可引起民眾共鳴，討論度高，渲染力強，即使與老美談兩岸，「三張圖」都獲得美國學者激賞，難怪藍軍要輔選都想拜託韓來站台。

想打贏柯文哲 只能靠瑜

4顆太陽都是國民黨內長期培養的菁英分子，也是國民黨內最有權勢的大頭，但面對新時代、新政治的挑戰，即使掌握黨機器、黨人脈，也未必代表掌握民意，就4人的狀況看來，都無法帶動民意潮流。

確實，若要韓國瑜當選市長不過半年，就要他參選總統，等於直接背棄高雄市民，依照韓國瑜講義氣的個性，不可能主動宣布參選總統。但國民黨也應該去解讀當前民意，為何「4顆太陽」比不上韓國瑜這個「后羿」？4顆太陽是不是過時，不接地氣，不被期待了？

等待提名韓 選民沒耐心

距離選舉大概還有1年，國民黨準備在5月提出總統候選人，選民也會觀察，4顆太陽在這段期間會進化到什麼程度，假設沒改變，只會變成被「后羿」射下的「夕陽」，國民黨不能期待支持者還能有多大耐心等待提名韓國瑜，或是其他更好的人選，國民黨必須得認真思考這個問題。

(中國時報)