素珠北漂 議員譏柯不務正業

2019年02月01日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

「素珠（售租）北漂東區，從高雄搬到台北！」台北市長柯文哲近來政治聲量大不如前，被質疑靠著高雄市長韓國瑜拉抬聲勢，國民黨台北市議員游淑慧昨痛批，柯文哲選後沒有連任壓力，應該放手推動市政，結果大巨蛋依舊無解，東區景氣下滑面臨關店潮，相較韓國瑜把話題圍繞高雄市政，開創高雄一片榮景，柯文哲卻一心一意蹭著韓國瑜，不務正業只想2020總統大選。

柯文哲預計228再騎自行車北高一日雙塔，遭疑將與韓國瑜碰面，藉此拉抬自己聲勢。游淑慧直指，過去柯文哲擁有全台政治人物最高的網路聲量和人氣，如今柯的鋒頭被韓國瑜掩蓋不說，韓國瑜近來在媒體曝光的消息都與高雄市政有關，更突顯柯文哲不務正業。

游淑慧指出，大家只要google韓國瑜、柯文哲近日新聞，可以發現韓國瑜從招商、賣農產品到發紅包與春聯，每件事都與「高雄市政」有關；反觀柯文哲以「強盜說」比喻美中台關係、出訪以色列是要「觀察小國的生存之道」，再不然就是拚立委補選，或稱自己與韓國瑜交情不錯、罵民進黨等，「哪一樣與台北市長的身分相關？」

她進一步說，過去柯文哲單獨擁有全台灣的高聲量，如今這樣的高人氣遇上同樣有高聲量的韓國瑜，就變得很容易幻滅，「韓國瑜的話題有邏輯，就是都圍繞在高雄市政、經濟；但柯文哲的高人氣卻隨著話題變來變去，最後就會被質疑他的中心思想！」

游淑慧也舉例，柯文哲現在已經沒有拚連任壓力，照理來說更可以放手推動市政，結果第一任期一直到勝選連任的今天，有看到他推出什麼市政願景嗎？大巨蛋依舊無解，東區景氣下滑、出現「素珠（商店貼出租售景象（」現象，都是問題，就連最基本的小內閣人事都還沒找齊。

根據《美麗島電子報》最新民調，柯在北市選民心中，選總統的支持度在1個月以來幾近腰斬。游批評，這就是因為市民切身感受到柯沒做好市長，未來如果還想參選總統，又要拿什麼政績說服大家？她呼籲，柯既然說要改變台北市，那就留在北市好好做，不要一心想著2020。

(中國時報)