笨蛋 市政乏善可陳 問題在阿北

2019年02月01日 04:11 中國時報 張潼

台北市議員游淑慧狠刮台北市長柯文哲不務正業，成天只想「蹭」韓流。大家也莫怪柯開口閉口離不開韓國瑜，因為他幹了4年首都市長，講來講去，除了一舉拆除忠孝橋引道，也沒別的可提。

柯文哲近日只要被問到選總統、組黨，甚至與韓國瑜「柯韓配」選總統，他總是說「台灣最大問題就是想東想西，正事都不做」，問題是，對照他近日的談話與作為，簡直是用行動諷刺自己。

去年九合一選舉柯文哲以些微差距贏過對手，他4年任期之中，沒有具體市政建設，成為選民質疑的一大因素。舉例來說，柯文哲上任第1年拆除忠孝橋引道，像是會飛天鑽地般讓他相當引以為傲，姑且不論這本是延續前朝規畫，橋拆完了，接下來台北市還有展開什麼其他重大工程嗎？若說北市西區因此成功翻轉，那麼近來「素珠（售租）北漂」東區的沒落、知名店家紛紛收攤，也不見柯市府提得出解方？

老台北人都知道，4、50年來，北市歷任市長所拆的橋不知幾何，從西園橋、復興橋、復旦橋、正氣橋、東興橋，到填平光復南路地下道，從沒聽過那一位市長把拆橋當政績，拚命說嘴的。因為那不過是市容整建的一環。

再者，當別的縣市首長都在拚經濟，柯又規畫再騎一日雙城，只是完成後，到底是想推出鼓勵市民騎單車的政策，還是針對自行車或觀光產業提出新的想法？也沒講出具體目標，唯一可知的是他的個人聲量必定推高。那麼，柯市長，當你質疑別人想東想西正事不做，你不也一樣！

台灣社會普遍厭惡藍綠，因此當初人民對於白色力量有所期待，這也是為什麼柯文哲自己過去曾提到，他擁有全台灣人民最高的「包容度」，即便失言說錯話，或是推出什麼政策被罵，基本上人民還是願意給機會。

只是，如今柯文哲若還耽溺於過去，欲以政治語言搶救聲勢，對韓流說三道四，民眾只想告訴他，「笨蛋，問題出在經濟。」好好盡首都市長的本分吧！

(中國時報)