市長笑稱高市府 快變八國聯軍

2019年02月01日 04:11 中國時報 林宏聰 、 楊孟立 ／綜合報導 ／綜合報導

繼新加坡之後，美國在台協會處長酈英傑、日本台灣交流協會高雄事務所所長中郡錦藏昨日相繼拜會高雄市長韓國瑜，韓國瑜笑稱「高雄市府快變八國聯軍了」，他強調，現在各國對高雄景氣都很看好，對高雄來說絕對是好事。

繼新加坡駐台代表黃偉權1月30日拜訪韓國瑜後，酈英傑、中郡錦藏昨亦前後腳至高市府拜訪，酈英傑關心韓國瑜訪美行程，表示會提供入出境等行政程序協助，並主動探詢韓是否想去「其他城市」？似乎美國行政部門對韓國瑜也有高度接觸的意願。

韓國瑜回答，如果時間許可，大老遠去一趟美國，若能多跑幾處、交換意見也是好事。他想去洛杉磯、舊金山跟僑胞聊天、聚餐交換意見，相信他們雖然身在美國，心一樣在中華民國，關心台澎金馬的一切。

中郡錦藏在下午3點，邀請韓參加3月8日東京食品展，但韓國瑜行程滿檔，指派農業局長吳芳銘代表前往，替他行銷高雄農漁產品。

韓國瑜趁機向中郡表示，南台灣冬天溫暖，希望日本電視劇、電影可到高雄拍攝，老人過冬、小孩參加冬令營也可來高雄；此外，高市府將整理二戰期間日本在高雄挖的隧道，幾十年來沒人管，若稍加整理，相信很多日本觀光客有興趣。

除了韓國瑜外，據指出，前閣揆賴清德在2月將赴美探訪其子，並訪問史丹福大學。在藍營天王競往美國「面試」之際，賴清德之行，亦受矚目。

我政治人物前往美國，均會造訪以亞太、兩岸研究為主的智庫，並發表演說，智庫亦常在台、美之間扮演橋梁。在華府的國際與戰略研究中心、布魯金斯研究院；紐約的外交關係協會、亞洲協會等智庫，都曾接待過藍綠政治人物。

(中國時報)