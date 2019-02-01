燕也籲全民調推國民黨總統候選人
繼南投縣長林明溱前天開出第一槍，呼籲2020總統大選應摒棄「美式初選制度」，直接採全民調方式進行初選推派出候選人後，台中市長盧秀燕昨天再接再厲補第二槍說，黨內應透過科學方法、比如全民調探知民意，找出最有可能勝選的總統候選人，只要國民黨出線的總統候選人有贏的機會，一定會積極配合輔選。
盧秀燕昨天參加行政院會結束後，中午在高鐵台中站接受媒體詢問時表示，選舉當然就是要選贏，自我感覺良好、或是只有個人參加意願都是不行的，一定要透過科學方法，比如全民調就是一種探知民意的科學方法，民眾所選擇、有可能勝選的人，就應該是國民黨的總統候選人。
「我支持這樣的想法！」盧秀燕強調，只要國民黨出線的總統候選人、只要有贏的機會，都一定會積極配合輔選。
其實，在去年國民黨舉辦台中市長初選時，盧秀燕就堅持採取全民調方式決定提名人選。她強調，全民調的好處是能了解民意動向，選出最符合民眾期待的人選，也才可能勝選，「國民黨要開大門、走大路爭取勝利」。
決戰2020，藍、綠陣營均展開布局，但相較於民進黨內部出現要團結、支持蔡英文總統連任的聲音，國民黨內卻連初選制度都還無法達成共識，有人提出以黨員投票占3成、民調占7成的「美式初選制度」，也有人要求全民調，遊戲規則怎麼訂？還要看黨內的「太陽們」如何協調。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。