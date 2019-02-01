燕也籲全民調推國民黨總統候選人

2019年02月01日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

繼南投縣長林明溱前天開出第一槍，呼籲2020總統大選應摒棄「美式初選制度」，直接採全民調方式進行初選推派出候選人後，台中市長盧秀燕昨天再接再厲補第二槍說，黨內應透過科學方法、比如全民調探知民意，找出最有可能勝選的總統候選人，只要國民黨出線的總統候選人有贏的機會，一定會積極配合輔選。

盧秀燕昨天參加行政院會結束後，中午在高鐵台中站接受媒體詢問時表示，選舉當然就是要選贏，自我感覺良好、或是只有個人參加意願都是不行的，一定要透過科學方法，比如全民調就是一種探知民意的科學方法，民眾所選擇、有可能勝選的人，就應該是國民黨的總統候選人。

「我支持這樣的想法！」盧秀燕強調，只要國民黨出線的總統候選人、只要有贏的機會，都一定會積極配合輔選。

其實，在去年國民黨舉辦台中市長初選時，盧秀燕就堅持採取全民調方式決定提名人選。她強調，全民調的好處是能了解民意動向，選出最符合民眾期待的人選，也才可能勝選，「國民黨要開大門、走大路爭取勝利」。

決戰2020，藍、綠陣營均展開布局，但相較於民進黨內部出現要團結、支持蔡英文總統連任的聲音，國民黨內卻連初選制度都還無法達成共識，有人提出以黨員投票占3成、民調占7成的「美式初選制度」，也有人要求全民調，遊戲規則怎麼訂？還要看黨內的「太陽們」如何協調。

(中國時報)