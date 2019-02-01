東廠說掀波 張天欽財力可觀

2019年02月01日 04:11 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

監察院最新一期廉政專刊昨日出刊，揭露去年因「東廠事件」下台的促轉會前副主委張天欽財產申報，張天欽與妻子監委楊芳婉擁有存款3806萬餘元、有價證券788萬餘元，其他財產5萬餘元，另有保單21筆，加上兩人還擁有台北市大安區房產，財力相當可觀。

曾被爆擁2房卻住官舍

張天欽去年因為內部會議「打侯」談話曝光請辭下台，當時他被爆出在台北市大安區精華地段坐擁兩房，仍申請職務官舍，且向行政院第二預備金申購部分家具，引發外界質疑浪費公帑。

副總統陳建仁與夫人羅鳳蘋共同申報存款為465萬9593元，較去年減少約100萬元，有價證券1585萬9338元，全數登記在羅鳳蘋名下，另申報土地2筆、建物5筆。

總統府祕書長陳菊去年8月曾預告出售2筆房地產，包括位於新北市永和區永平路以及高雄市鼓山區龍華段的房地產，媒體報導實價登錄總價為1150萬元。不過陳菊本次申報，存款1161萬餘元，比前年她在高雄市長任內申報時的存款2084萬餘元減少923萬餘元。

總統府副祕書長劉建忻與夫人王時齊共同申報存款為2206萬2595元，有價證券為254萬2325元，另有4筆土地、6筆建物。法務部長蔡清祥與夫人申報存款375萬1716元，有1筆土地、6筆建物及4筆保單，兩人還申報一輛BMW汽車及一輛LEXUS汽車，都在妻子祝曉梅名下。

陳建仁、花媽存款減少

立法院長蘇嘉全與夫人申報1筆土地、3筆建物，存款6813萬2292元，有價證券763萬1184元，保單13筆。蘇嘉全澄清，申報的存款中有1筆3354萬4900元的支票存款是內政部補助2018年國慶籌備委員會活動經費，由於蘇嘉全同時擔任2018年國慶籌備委員會主委，因此以「中華民國各界慶祝107年國慶籌備委員會蘇嘉全」為名開立帳戶，並非個人存款。

(中國時報)