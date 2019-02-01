訪台美官員層級 雙邊關係指標

2019年02月01日 04:11 中國時報 潘維庭 ／台北報導 記者／台北報導

今年4月將是2020總統大選前美陸台三角動態的關鍵時刻，屆時台灣將舉辦《台灣關係法》40周年大型慶祝活動，且對照日前在北京舉行的「紀念中美建交40周年招待會」，兩邊氣氛明顯不同。學者指出，屆時應觀察來台美國官員層級，若直接與美陸台三邊事務相關，又涉及外交、政治主權事務的官員，才算突破。

政大國際事務學院副院長黃奎博受訪表示，《台灣關係法》滿40年，美方派官員來不足為奇，重點是官員層級。

他分析，若是國會議員，不管藍或綠營執政時都曾來台；若是官員，可略分為三類：第一類是不涉及政治外交主權意味部門的官員，如環保署、運輸部、農業部等，曾來台過的層級有時會超過助理部長。第二類是涉及政治外交主權，但不涉美陸台三邊事務的官員；第三類則是直接與美陸台三邊事務有關，且又涉及外交、政治主權事務的官員，黃奎博稱，主要看的是否有這樣類型的官員訪台，若是前兩類，都不算突破。

另傳蔡總統下半年有意出訪加勒比海友邦，並爭取過境紐約，黃奎博指出，蔡總統應是希望爭取從美東過境，最好是紐約，若能靠近華盛頓一帶更好。據他了解，部分台僑努力想幫蔡總統運作，希望她能到華盛頓周邊城市訪問、演講，若如此，則跳脫以往「過境外交」模式；若到紐約又去華府，在北京眼中就會定義成延伸訪問，或蔡總統以此對台灣內部宣傳「成功訪美」。

但他也提醒，若是達成，陸方反應必然激烈，且觀察過去案例，一旦當美國和另一方同時對大陸採取不利動作時，大陸「回敬」的對象通常不會是美國，而是另一方，因此要是大陸對台灣採取行動，台灣「馬上可以感受到」。

今年大陸和美國也同時迎來建交40周年，但雙方在貿易摩擦與科技戰當下，活動相對較少、氣氛也冷。1月10日的紀念活動，大陸國家副主席王岐山出席；相較8年前「乒乓外交」40周年紀念活動，以及10年前建交30周年時，後者由時任國家副主席習近平，會見美國前總統卡特、前國務卿季辛吉等要角的情況，活動規格有明顯落差。

(中國時報)