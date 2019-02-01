維繫兩岸和平 台灣該走的路
今年是美國通過《台灣關係法》40周年，也是中共與美國建交40周年，還是大陸《告台灣同胞書》40周年。回溯40年前的時空背景，卻剛好與當前呈現相反的局面，台灣要選擇慶祝怎樣的40周年，也決定了台灣未來發展的道路選擇。
美國在台協會說要在4月「盛大舉辦」《台灣關係法》40周年慶祝活動，然而若回顧當年的時空背景，是在美國與中華民國斷交，決定「棄台」後才誕生該法，且當年的表決過程，在眾議院有50票反對、5票棄權及38人選擇缺席，代表儘管通過，美國內部仍有雜音。
40年前美陸建交，關係大突破，如今兩國從貿易戰外溢到科技、軍事等全面對抗；40年前美台斷交，如今台灣一面倒向美國，完全配合美國的印太戰略，也加入圍堵大陸、禁用華為的行列。美台選在此時盛大慶祝，究竟是要紀念當年，還是凸顯當下？
再看兩岸，今年也是大陸發表《告台灣同胞書》40周年，象徵大陸告別以階級鬥爭為綱，迎向改革開放，兩岸從戰爭對抗走向和平發展。兩相對照，對台灣而言，很顯然當年美國的態度是種大退步，大陸的態度則是大進步。
2年前大陸與日本關係尚未破冰時，大陸外長王毅曾在兩會的記者會說，2017年是中日邦交正常化45周年，同時也是盧溝橋事變80周年，這兩個紀念日代表兩條截然不同的道路，一條是和平與友好，一條是戰爭與對抗。
同樣的道理，台灣執政黨要重視哪一場40周年紀念，也代表截然不同的意義。一個代表繼續親美遏中，另一個是銘記兩岸和平得來不易，執政者或許該聽聽新民意，為台灣選擇一條負責任的道路。
(中國時報)
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