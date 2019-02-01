中選會拍板 2020總統立委一起選
中選會昨召開委員會討論通過2020總統、副總統選舉與立法委員選舉同日舉行投票。至於投票日期之訂定，中選會將邀集相關機關及直轄市、縣（市）選舉委員會會商，再提報委員會議決定。
中選會指出，第15任總統、副總統選舉與第10屆立法委員選舉是否同日舉行投票，已辦理公聽會並徵詢主要政黨的意見，並於全國分區舉行3場公聽會，中選會彙整各界意見並經討論之後，昨日決議2020年總統、副總統與立委同日舉行投票，至於投票日期的訂定，中選會將邀集相關單位商議。
中選會昨亦通過《公投法》修正案，將送行政院院會審查。中選會代理主委陳朝建指出，《公投法》修法方向主要是準備期的延長，並且公投綁大選由「應」改為「得」。
由「應」改為「得」主要是要讓公投未必要綁大選，陳朝建表示，這是要保留給公投一定彈性。此外，這次修法也會將公投準備期合理的拉長，現行規定是一個月的準備期，而目前的共識是延長到3個月以上。
(中國時報)
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