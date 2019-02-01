財經肥缺角力暗潮洶湧

2019年02月01日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

財金圈人士透露，綠營內部已開始盤點懸缺的財經肥缺，包括年收入最高逾800萬元台灣金聯董座，以及中小企業信保基金董座，這些綠營眼中的超級肥缺，各方角力不斷，更傳出政治黑手介入，已內定安排一波政治酬庸名單，讓敗選團隊或失去舞台的政治人物擔任，預計年後上任。但此「專業靠邊站」，也引來財金圈私下痛批有如「蔡總統表姊」和「口譯哥」翻版。

財金圈人士指出，在高級實習生吳音寧政治酬庸風波下，蔡英文總統表姊林美珠因輿論壓力，接任台灣金聯董事長不到24小時就閃辭，此重創執政黨。但隨著風頭漸淡，這個懸缺已超過一個半月的肥缺，各方角力又開始暗潮洶湧。

金融圈透露，由於台灣金聯董事長職務加計獎金，年收入高達8374萬元，加上主要處理不良債權，「閒閒沒什麼事，出包機率也不大」，綠營內覬覦此位者眾多，但也因各方角力喬不攏，直至「表姊來了」，才讓有意爭取的人斷了這個念頭。

如今林美珠請辭，各方爭取此職位的勢力又捲土重來。金融圈透露，林美珠從接任到閃電請辭，弄得太難看了，考量社會觀感，現階段只能運作、不能明說。

另經濟部轄下的中小企業信保基金董事長，外傳要酬庸給民進黨籍的台北市前副市長陳景峻，他的經歷與信保基金業務無涉，但因先前在柯市府待過，這項人事案，外界解讀是力促「白綠合作」的善意指標。

不過，對於這樣的酬庸，不僅專業人士看不下去，連自家的民進黨內部人士也有異議。前副總統呂秀蓮曾痛批總統蔡英文的人事布局「政治任命」太多，專業不足，論親貴派系而不論能力資歷，即使是九合一敗選團隊也可以擔任部會首長，淪為分贓酬庸；民進黨籍立委許智傑也認為人民的觀感非常不好，不要讓總統被質疑。

(中國時報)