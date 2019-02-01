政治酬庸罔顧專業 吃相難看

2019年02月01日 04:11 中國時報 黃琮淵

人事酬庸向來都有，從國民黨到民進黨都一個樣，只是相較於藍營，綠營顯得更敢，除了總統表姊、立委的女婿外，像「口譯哥」這樣橫空出世、跳過文官制度坐上大位的，恐怕才為人所詬病，但卻屢見不鮮。

以台灣金聯為例，即便政院不斷為林美珠緩頰，說她有法學專業訓練，對於公司治理及資產管理業務有所俾益，絕非政治任命，但這只是愈描愈黑，就算林的法學素養多強，也不可能跳下來處理法務室，未免牽強。

更何況，如果台灣金聯能夠開出400萬元以上的高薪，以台灣法律界的人才濟濟，真的要向外挖角，難道會挖不到比林美珠更好、更優秀人才？況且業界挖角還有市場經驗，相較於林在公務體系的單純，更能勝任此職。

這就更不用提，原本的中小企業信保基金董事長蔡憲浩，他曾任民進黨中常委與中執委，是蘇系人馬，怎麼一離開此職後，就傳出要安排「又白又綠」的台北市前副市長陳景峻接任，這不是政治酬庸，什麼才是酬庸？

對蔡政府來說，什麼職位都可以酬庸、什麼都不奇怪，但卻忽略了有些職位具有專業性，若真拿來酬庸，重創執政黨，政治災難難以想像。以信保基金肩負中小企業發展與信用保證業務為例，用一個毫無專業背景的人擔任董事長，只為許他一個棲身所，那對身陷景氣寒冬的中小企業而言，難道他們死活都不重要？

眾所周知，台灣是以中小企業為主，本來就不像大企業有比較強的防範風險能耐，但陸美貿易戰，全球景氣嚴峻，此時信保基金更為重要；但若執政黨罔顧信保基金的角色，將其當作可酬庸或政治安排的工具，恐遭民怨。

蔡政府的酬庸無所不在，從駐外單位到財經周邊單位，可謂酬好酬滿，按照這樣「只要我喜歡的人，有什麼不可以」的邏輯，就算多來幾個「財經口譯哥」也不意外。但就算要酬，好歹也兼顧專業，別那麼難看吧！

(中國時報)