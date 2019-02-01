台商樂見特殊 有望享雙重紅利

2019年02月01日 04:11 中國時報 吳泓勳 ／台北報導 ／台北報導

大陸在審議《外商投資法》期間，前國台辦主任、海協會長張志軍建議將港澳台資界定為「特殊內資」。大陸學者對此表示，台商若可被視為特殊內資，但實際上又跟陸企有些許差異，最好的情形是可以同時享受到內外資的多重優惠；台商也樂觀其成，大讚張志軍此次提議正切合時機，符合台商長期以來，希望比照大陸內資的期待。

華東師範大學企管系副教授陳弘信表示，台商若被界定為特殊內資，最好的發展情形下，是可以享受內外資的雙邊好處，既被視為內資陸企的自由投資經營，也能保有一定外商的優惠政策。

陳弘信認為，按照張志軍的經歷，對政治敏感度很高，既然能夠提出這種構想與說法，認為一定有足夠的支撐與可行性，且在大陸內部也應有相當的接受度。

他認為，就算張志軍的建議沒有被全盤接受，但無論紅利或大或小，對台商來說應該都會朝向好的一面發展，這也是給台商特殊的福利對待。

陳弘信說，畢竟對於大陸工商管理部門來說，二分切成內外資管理最簡單方便，但如果出現港澳台的特殊內資等概念，管理勢必更加麻煩，但這些概念背後應有大陸統戰部甚至向上的全國政協基於兩岸工作的需求，應有相當機會促成。

一位資深台商受訪表示，隨著企業優惠政策不鎖定外資，開始以產業畫分，很大一批台商由於並非高新科技業而被免除稅收優惠，因此轉為期待被界定為內資，比照陸企的國民待遇。

上海市台協副會長蔡世明認為，這些新法案實施可能帶來的衝擊，相信大陸官方應有定見，觀察過去作法常透過不溯及既往，又或拉長「落日條款」到幾乎失去影響等方式來過渡。他認為，雖然近期大陸實施許多外資開放政策，包含放寬管理負面清單限制等，但始終不如直接被視為大陸內資地位，例如在產業領域投資上就幾乎不再受限，跟外商待遇還是有落差。

(中國時報)