陸校迎台生 學測單科均標可報考

2019年02月01日 04:11 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

大陸再為台生開大門，為因應台灣學測「5選4」新制，大陸教育部1月30日宣布，2019對台招生門檻降到學測國、英、數3科「任一科達到均標」即可報名，且各陸校採計不得超過4科。換言之，大陸這項新標準比2018年「總級分均標即可報陸校」還要低，補教界老師粗估目標對象占全台逾7成考生。

大陸教育部開大門，但實際申請標準仍由各所大學自行決定，所以頂級陸校門檻並不會降低，影響較大的會是對台招生的第二批次大陸大學，或是中西部較差區位的985、211大陸大學。

過去學測都是5科全考，今年改成考生自由選考，但招生端最多只能採計4科。對此台灣新考制，港校半年前已訂出錄取標準，但陸方卻一直沒有回應。

直到1月30日晚，大陸教育部官網公布「教育部調整台灣高中畢業生憑學測成績申請大陸高校標準」，參加今年學測的台灣考生，只要語文（即國文）、數學、英文任何一科達到均標以上，即可直接向大陸大學申請就讀；陸校依據申請者的學測分科成績及相應標級來錄取，採計科目不超過4門；大陸教育部同時強調，根據各校招生計畫，各校自行確定所依據的學測科目門類、科目數量及相應成績標級要求，並可增設筆試或面試。

往年大陸各大學2、3月起公布對台招生簡章，尤其北京大學、北京清華大學、復旦大學、上海交通大學等頂尖陸校，時程特別早；4、5月後各校招生簡章密集出爐。預計年後，就可以看到陸校招生簡章陸續釋出。

「這影響非常大！」升學輔導專家胡天爵表示，國英數單科均標以上人數，絕對占全台考生7成以上，大陸很聰明，把對台招生標準放得極寬鬆，用大倍率來吸台灣人才，因為100人錄取3人跟10人錄取3人結果會差很多，何況第二階段篩選很嚴格，像去年降到學測總級分均標，結果頂尖陸校錄取到的台生仍然是70幾級分。

受理申請的陸校名單公布於「面向港澳台地區招生資訊網（網址：www.gatzs.com.cn）」，第一批次160所，第二批次147所，總共307所。

(中國時報)