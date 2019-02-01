超國民待遇 選前再創西進氛圍

2019年02月01日 04:11 中國時報 簡立欣

全大陸有2500所大學，其中300所對台招生，而且都是從前面數過來的佼佼者；去年大陸對台招生降到總級分均標已經不合理，今年更降到國英數單科均標，這不叫「準國民待遇」，而是「超國民待遇」。選在「習五條」之後宣布，最重要的意義就是做為政治號召，讓全台的學生都覺得自己可以去大陸發展。

配合大陸中央政策，這幾年大陸大學對台招生標準愈來愈寬鬆，從馬英九時代的總級分頂標、前標，到去年的總級分均標，等於二分之一台生都有資格赴陸；今年更降到單科均標，約莫四分之三台生都可以申請陸校。

但這是大陸中央的底線，陸校的情況又不同。簡單來講，開放對台招生的307所大陸大學，至少可分成「北清復交」、「沿海985」、「北上廣熱門211」、「中西部985」、「對台招生第二批次」等幾個等級；依過去幾年招收台生情況，除「北清復交」、「沿海985」競爭激烈，其他都算是降級錄取。

以去年四川大學以均標錄取台灣學生為例，川大每年總錄取人數僅2000人，去年四川考生則有62萬人，川娃子想要上川大，機率是0.32%，相較之下台灣學生只要前50%就可以考上，對四川和許多中西部大陸學生來說，已經不是「讓利」，根本是「割利」。

去年台灣學子就已經上演了一齣「西進潮」。本報獨家整理發現，去年台灣學生申請陸校的人數之多、地域之廣、科系之雜、分數之低，都已經超出傳統的經驗範圍。今年大陸對台招生門檻降得更低，相信會造成台灣學生更大震撼。

1月2日大陸國家主席習近平宣布「習五條」，30日大陸教育部再宣布「單科均標上陸校」，呼應習五條中「我們熱忱歡迎台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢」。但惠台政策不可能長期實施，陸校也不可能無止盡吸納台生，這項政策只要在明年台灣大選年之前形成一種氛圍，讓全台學生都覺得自己「也可以去大陸試試看」，對大陸而言就算成功。

(中國時報)