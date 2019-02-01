吳釗燮撿到槍 再嗆國台辦是瘋子
外交部長吳釗燮「撿到槍」，近來頻頻在推特發文嗆大陸，昨天又署名「JW」發推文嗆國台辦是瘋子。學者指出，蔡政府曾宣稱的「不挑釁」，顯然在年初強硬對陸談話後，已經完全拋棄。
蔡英文總統在農曆春節前頻繁勞軍，要求中科院加速飛彈武器量產，優先部署東部防空飛彈。大陸國台辦發言人馬曉光日前批此舉是「以武拒統，死路一條」，還稱蔡是「裝成大力水手當網紅」、「扮花旦」。
吳釗燮昨天以英文發推文反擊，強調台灣是站在第一線捍衛自由與民主生活方式的國家，我們會持續對抗來自國家層級的干擾、滲透、假訊息、軍事威脅、國際打壓、五毛黨、國台辦的瘋子（GTB lunatics）、非洲豬瘟。
吳釗燮日前曾多次在推特酸大陸，指「強迫統一是愚蠢的」、「連豬都管不好」、「漢堡也有一中原則？」
大陸國台辦昨被問及此事，不過截至發稿並未回應。一位北京涉台學者受訪指出，在蔡英文年初強硬回應習五條後，吳釗燮就頻頻在推特上用英文指責大陸，極不友善。
該學者指，除了用字遣詞上出現瘋子、愚蠢等字眼，態度上也充滿挑釁，形同完全拋棄了蔡政府過去所稱，要在兩岸關係「不挑釁」的承諾，此外，刻意選擇在推特用英文發言，也頗有「告洋狀」的意味。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。