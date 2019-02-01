吳釗燮撿到槍 再嗆國台辦是瘋子

2019年02月01日 04:11 中國時報 楊孟立 、 陳君碩 ／台北報導 ／台北報導

外交部長吳釗燮「撿到槍」，近來頻頻在推特發文嗆大陸，昨天又署名「JW」發推文嗆國台辦是瘋子。學者指出，蔡政府曾宣稱的「不挑釁」，顯然在年初強硬對陸談話後，已經完全拋棄。

蔡英文總統在農曆春節前頻繁勞軍，要求中科院加速飛彈武器量產，優先部署東部防空飛彈。大陸國台辦發言人馬曉光日前批此舉是「以武拒統，死路一條」，還稱蔡是「裝成大力水手當網紅」、「扮花旦」。

吳釗燮昨天以英文發推文反擊，強調台灣是站在第一線捍衛自由與民主生活方式的國家，我們會持續對抗來自國家層級的干擾、滲透、假訊息、軍事威脅、國際打壓、五毛黨、國台辦的瘋子（GTB lunatics）、非洲豬瘟。

吳釗燮日前曾多次在推特酸大陸，指「強迫統一是愚蠢的」、「連豬都管不好」、「漢堡也有一中原則？」

大陸國台辦昨被問及此事，不過截至發稿並未回應。一位北京涉台學者受訪指出，在蔡英文年初強硬回應習五條後，吳釗燮就頻頻在推特上用英文指責大陸，極不友善。

該學者指，除了用字遣詞上出現瘋子、愚蠢等字眼，態度上也充滿挑釁，形同完全拋棄了蔡政府過去所稱，要在兩岸關係「不挑釁」的承諾，此外，刻意選擇在推特用英文發言，也頗有「告洋狀」的意味。

(中國時報)