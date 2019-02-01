能源盤點 核電不延役不重啟

2019年02月01日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

把公投「玩假的」！經濟部大張旗鼓因應公投進行能源評估盤點，昨天公布結果，2025年非核家園政策不變。最重要的火力發電年減1％，經濟部也僅願配合執行2年，第3年「做不下去」。對可填補火力遭減缺口的核二、三、四，則以「四大困難」、「七大關鍵阻力」打回票，不延役、不重啟，完全不鳥公投結果。

四困難、七阻力打回票

去年「反空汙」、「以核養綠」兩公投過關，要政府執行年減1％火力發電，讓國內用電出現大缺口，但同時廢除2025年非核家園時程表，給予核電延役空間。之前本報試算，火力發電每年下調1％，加上不能成長部分，2025年將有367億度電缺口，不延役核電機組將無法填補。

經濟部也因此花2個月時間進行能源公投能源評估，最後結果能源配比「甚麼都沒改」，繼續維持氣煤綠532比例，經濟部昨祭出第一招解套，就是解釋「公投法」拘束力只有2年，因此2020年前，願意配合年減火電1％，但第3年起，執行「有困難」。

367億度電缺口無法填補

第二招是核二、三申請延役已過期限、地方政府反對、核廢料無處去、國會難以支持延役預算等四大困難。核四重啟則有立院決議、安全數位儀控設備無法取得，燃料棒送回原廠時間過長等7大關鍵無法處理，總結客觀條件無法執行，封殺核電延役與重啟可能。

依經濟部規畫，今明2年執行火電年減1％，會各減少23億與46億度電。這部分能源局長林全能說，機組還有餘裕，加上新增綠電可填補。不過到第3年，經濟部次長曾文生表示，2021年當年有就有台積電、力晶、華邦電幾個重大投資案起來，新增21億度電缺口，隔年更有百億度新增電力需求，如果繼續年減1％，即使有核電也無法解決，因此繼續執行公投決議有困難。

重大投資案增電力需求

但不鳥公投決議，只做2年交代，未來國內還是會面臨地方生煤減量提升、環保加嚴（限制機組發電時數），停止中電南電北送等壓力。

在不要核能下，燃煤又處處受阻，沈榮津只表示未來供電主力是燃氣機組跟綠能，並訴求「中央與地方合作」，希望地方政府不要再針對既有機組新增發電限制。

(中國時報)