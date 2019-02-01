工商界嗆 缺電部長下台 卻苦全民

2019年02月01日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

經濟部確定核電廠統統不延役或重啟，且僅承諾2020年前火力發電可年減1％，之後有困難。對此，工商協進會理事長林伯豐痛批這等於宣告缺電、電價漲、空汙，三大問題都不會改善。商總理事長賴正鎰直嗆，缺電若發生，大不了部長下台，但全民卻要承擔後果。

工商團體昨對經濟部新版能源政策，「核能不延役」、「火電只降兩年」、「非核維持2025年」的結論，痛批蔡政府能源政策欠缺長遠考量，死不接地氣，業界已經喪失信心。

林伯豐說，包括離岸風電躉購費率升高到5.516元，這根本是「黑箱作業」，蔡政府執政僅剩下一年多，這種為了一時當官，而做的錯誤決定，「將來怎麼對台灣的未來和生存交代？」

經濟部不斷保證可穩定供電，但又坦承用電需求持續成長、綠電供電有限，林伯豐直指經部根本是「心知肚明會缺電」，他痛批政府「用嘴巴怎麼說都可以」，建議2020年總統大選時，應該再辦一次能源公投，更提醒「歷史會給出評價」。

賴正鎰表示，商總對這次能源評估結果非常失望，更批「換一個院長就換一個說法」，漠視缺電事實，讓業界對政府的能源政策沒辦法再有信心。

商總對於發展綠能沒有意見，但是為防缺電，核電廠不應該除役，建議應「備而不用」。賴正鎰直言，現在政府說未來不會缺電，不管民意擔憂、堅持有疑慮的能源政策，最多就是2020年沒有連任，或是當缺電真的發生，部長下台「以示負責」，但是缺電的真正後果，卻是所有民眾和企業去承擔。

工總祕書長蔡練生指出，企業的要求很單純，即是政府有責任要維持供電和電價的穩定，但目前情況看來，政府說詞很反覆，尤其遇到選舉就看風向說話，未來電力到底從哪裡來，從沒說清楚。

(中國時報)