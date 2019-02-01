新聞透視》發電量都算不清楚 供電無虞是空話

2019年02月01日 04:11 中國時報 王玉樹

一場能源盤點記者會開下來，除了強調核電不延役外，經濟部竟連2025年能源配比燃煤發電量都無法算得清楚，反而讓人更不安。這是因為火力發電現在面臨「生煤減量」、「提前除役」、「停止中南電北送」等五大變數，件件都不是中央可以掌握，當然也就無法打包票，說供電無虞只是空話。

因應能源公投，經濟部花2個月開了幾十場總盤點會議，結果昨天記者會，現場竟只有簡單一張A4紙、一面看板，讓人傻眼，沒有詳細的電力需求與供應分析、沒有清楚的更長遠能源配比路徑圖，這就是我們政府能源總盤點的結果。

不願處理地方反對核廢聲音，是經濟部跟他的府院老闆不願思考延役重啟核電原因之一。但是在地方諸侯已無力背負空汙之名下，火力發電情勢更加嚴峻，經部只願承諾前2年減火力，說白了政治算計，固然一時解了2020年總統大選反空汙燃眉之急，但對未來仍無法迴避的五大變數，中央全無法掌控。

前幾日高雄環團與藍委已高喊即刻關閉興達電廠，踢走4部老舊燃煤機組。其他還有地方生煤減量，新北市年減5%、台中到2020年更要減到40%，雲林要減21%至27%，高雄今年尚未公布，但也高過20%，這會扼殺機組發電量。三是環保時數加嚴，台中規畫2022年實施第3期空汙排放加嚴，更可能導致台中火力電廠4部機無法運轉。其他像是台中市長盧秀燕喊出中火4號機提前除役、還有台中、高雄訴求「停止中電南電北送」等，更是棘手。

正是這些地方變數，讓經濟部空有燃煤機組，卻無法算清楚未來能源配比中燃煤可以發出多少電量。一個不清楚未來發電量的政府，告訴你能夠穩定供電，這你相信嗎？畢竟只要有機組提前除役，所謂保證的備用、備轉容量率也都要跳票。

目前經濟部除了告訴你還要與地方「多溝通」外，似乎也沒有別的方法，怎能不讓人憂慮。

(中國時報)