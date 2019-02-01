以核養綠出局 黃士修批經長說謊

2019年02月01日 04:11 中國時報 鄭舲 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

經濟部昨表示「以核養綠」難以執行，以核養綠公投領銜人黃士修痛批，經濟部長沈榮津說核能延役不可行、地方民意不支持是「公然說謊」，公投普查結果，核電廠附近居民也是絕對多數支持以核養綠。

國民黨團書記長曾銘宗則表示，公投是民意最直接反應的方式，既然公投通過了，政府依法應該要依照公投規定做必要之處置，經濟部忽視民意，國民黨團給予最嚴厲的譴責。

黃士修說，核一只要原能會修改內規，就可以延役，遑論核二核三，因此核電延役也是可行的。核四重啟也不需要6到7年，當初有6年之說，是預設受到政治干預，把期程都用最大化估計，才需要6年。燃料棒根本賣不出去，隨時可以拿回來。

黃士修說，如果政治上不受干預，核四第1年啟封準備，第2年啟動測試期間就可開始供電，第3年就可以正式商轉。他也提到，美國有超過80座核電廠決定延役到60年甚至80年，所謂的儀控系統備品其實是假問題，但經濟部竟然完全採用過去反核團體散布的謠言。

黃士修提到，外界指公投效力只有把2025非核家園的剛性年限廢止，「這一半對、一半錯」。對的是就法律強制力來說，公投結果確實是廢止電業法第95條第1項。錯的是，除了廢止法律條文之外，公投還有遠超於此的民主意涵。以核養綠公投的民主意涵，就是全民否決政府的非核政策。

黃士修說，現在核一二三四都封殺，他並不意外，「但我們要問的是，背後到底有多龐大的利益、和不可告人的檯面下交易，可以讓整個政府瘋狂？」

至於經濟部說公投法拘束力只有2年，所以第3年不會再執行火力年減1％，黃士修表示，法律上來說公投的效力確實只有2年，但公投不只有法律強制力的意涵，政治上來看，堂堂經濟部長大喇喇地說，公投法只有2年有效，第3年我做不到，然後核電的部分通通封殺，「這就是把人民當白痴。」

(中國時報)