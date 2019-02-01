藍委疑風電繞過縣府 開發商賺飽

2019年02月01日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

經濟部30日公告2019年再生能源的躉購費率，離岸風電收購價從草案的每度5.1元調升至5.5元，同時恢復階梯式費率，並且提高躉購滿發時數。國民黨立院團昨批經濟部一路給風電業者開綠燈，刻意繞過彰化縣政府，形同被供應商綁架，讓開發商賺到飽，呼籲監察院盡速進行專案調查，檢調單位也應該進行偵辦。

藍委費鴻泰表示，開發商以撤資為要脅，讓經濟部在躉購費率上做出重大讓步，並且刻意繞過彰化縣政府，預計在春節前發出籌設許可，目的為了完成「2025非核家園」的夢想，儘管「以核養綠公投」過關，《電業法》中的「2025非核家園」的緊箍咒已被拿掉，經濟部仍要跳過彰化縣政府，預計在本周發給外商風電業者籌設許可證。

費鴻泰質疑，政府到底在急什麼？費鴻泰指出，從5.1元調升到5.5元，20年下來全民將多付出1300多億元，這些都是老百姓的血汗錢，總統蔡英文、經濟部、財政部的良心何在？

國民黨團書記長曾銘宗則痛批，經濟部不顧程序正義，一路為開發商開綠燈，簡直膽大包天、胡作非為，而且，新的費率將多出1,300億元，與競標價格2.5元，固定20年來計算，必須多付8272億元，勢必轉嫁到電費上，苦果由全民埋單。

(中國時報)