中火老舊機組除役 中市絕不退讓
針對核電不延役，經濟部長沈榮津要求中央與地方合作，不要再要求中火、興達電廠提前除役，台中市環保局表示，空汙改善是台中市長盧秀燕最重要的政見之一，盧已於行政院會等場合中強烈主張，「最老舊的4號機組應先行除役的態度不變！」高雄環團則呼籲韓市長千萬別被台電牽著鼻子走！
高雄市政府則表示，興達電廠3號及4號機組的生煤及操作許可，將於2月4日到期，目前評估方案沒有除役選項，但會要求台電在秋冬季空品不良期間不要雪上加霜，必要時要求採取減煤及停機方式。
台中市環保局長吳志超指出，盧秀燕堅持反空汙，非做好不可，台中火力發電廠現有10部機組，不容許火力全開，中央預計於中火增加11、12號2部燃氣機組，等同4部燃煤機組發電量；屆時將要求4部燃煤機組應除役。北部也有電廠，不再繼續中電北送。
吳志超表示，市府已評估桃園大園電廠、台北林口電廠都有新的機組上線，這2個電廠的發電功率很強，約可抵台中火力發電廠一半的機組，將請中央做出合適的電力調度，減少中火生煤使用量，台中市不會對生煤減量及中火機組除役退讓一步。
針對高雄市政府說法，環團認為，形同表態傾向展延興達電廠3、4號機組許可證。南部反空汙大聯盟強調，過去高市府便與台電協調降載減煤方式，若韓國瑜上任後依然只想用部分減煤、協調降載來治理空汙，「那韓市長先前對抗空汙出重拳說法，根本是自打嘴巴！」
(中國時報)
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