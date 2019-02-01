上季GDP僅1.76％ 近10季新低

2019年02月01日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

受消費、投資成長不如預期的影響，主計總處昨下修107年第4季經濟成長率至1.76%，數據不僅打破2字頭，更創近10季以來新低，連帶拖累全年經濟成長率降至2.6%，較上次預測值下修了0.06個百分點；官員解讀，景氣確實呈現趨緩，並以「淡定」來形容去年第4季景氣。

主計總處專門委員陳雅玫分析，去年全球都籠罩在陸美貿易戰的不確定中，7、8月雙方更是在貿易攻防，台灣也受到影響，在外在環境充滿變數的情況下，全球產業分工又如此密切，預期談判懸而未決，導致廠商投資、生產、決策都在觀望當中。

官員解讀 淡定非惡化

陳雅玫進一步指出，雖然貿易戰短期內沒有結束的跡象，不過，國內自去年第2季至第4季經濟成長季增率（saqr），依序是0.28%、0.38%、0.40%，經濟情勢看起來「平平的」，呈現趨緩走勢，但還沒有到惡化地步，更沒有像以往金融海嘯、網路泡沫化的跡象；陳雅玫指出，這段時間國內失業率持續向下、就業人數穩定增加、薪資也維持2%以上速度成長，才以「淡定」來形容當前景氣。

Q4民間消費 低於預期

若更進一步檢視第4季經濟成長率概估值減少的原因，陳雅玫指出，台股自10月揮別萬點行情，股票成交值轉呈減少14.52%，加上暖冬影響，家電銷售狀況不佳、汽機車新增掛牌數又減少，主計總處因而概估第4季民間消費成長1.62%，低於預測值2.05%。

主計總處報告也同時指出，去年第4季受智慧型手機銷售不如預期影響，加上比較基期偏高，出口按美元計價年增率為0.1%，雖然連續10季正成長，但增幅明顯趨緩；但併計服務輸出並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長1.21%，高於11月預測的0.39%。

製造業燈號 連2藍燈

繼國發會日前公布去年12月的景氣燈號亮出低迷的「藍燈」後，台經院昨公布12月製造業景氣燈號，在全球需求放緩、國際原油價格走低、電子產業淡季效應下，廠商抱持保守觀望態度，製造業景氣燈號連續第2個月亮出代表衰退的「藍燈」。

(中國時報)