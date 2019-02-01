返鄉南下車潮 今午2點湧現
今年春節連續假期長達9天，國道疏運再度面臨考驗，交通部高公局預估，今日下午2時左右將出現首波南下車潮，但不至於嚴重塞車。此外，初一至初三是南下車流最多的時候，北上車流則出現在初三至初五。
高公局交管組副組長張崇智指出，除夕是在連續假期的第3天，代表有3天時間可以分流，今日下午2、3時會出現第一波南下車潮，預估只會北部國道小塞。
不過，2日至6日上午，國道南下車流較多，國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3三鶯至關西、烏日至霧峰、國5南港系統至坪林都是易壅塞路段，行車時間會是平日的3至5倍。
高公局已宣布春節連假國道疏運措施，2月2日至10日，每天凌晨0至5時暫停收費，國道全線採單一費率，國3新竹系統至燕巢系統有通行費率8折優惠；另有開放路肩、入口匝道儀控等措施。西部國道則要注意，初三、初四下午1時至晚間6時，國1北上高雄端至湖口、國3北上九如至大溪路段，將實施高乘載管制。
台鐵日前採購7000件紅色背心，印有「我愛台鐵、安全第一」字樣，要求員工春節期間值班時穿上，被基層批評是作秀，儘管交通部長林佳龍1月29日說，「還有很多比送背心更該優先做的事情」，但台鐵局長張政源30日仍要求員工春節疏運期間必須穿著背心，展現安全改革的決心。
林佳龍昨在臉書寫下重話，「如果我只講一次，台鐵聽得不夠清楚，我願意再講一次」，台鐵要改革或激勵員工士氣，有很多比穿背心、呼口號這種表面功夫更重要的事，他已經請張局長立刻停止這種勉強同仁的活動。
台鐵解釋，部分主管以「命令式」要求員工穿紅背心拍影片上傳，做法並不妥當，已經取消。
(中國時報)
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