春節看病領藥 健保APP報你知

2019年02月01日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

衛福部健保署為了民眾春節假期就醫方便，提供手機APP查尋醫療院所登錄服務時段的情況，目前地區醫院展現社區化的誠意，開診率高，尤其大年初一醫院開診率是診所的8倍，民眾看診難找診所，只能求助醫院。

全國急診醫學會秘書長薛承君指出，出現類流感症狀就醫要分流，若非高危險族群的胸痛、悶與多痰等症狀，一般咳嗽、發燒、流鼻水只要前往鄰近診所看診，既省錢又能避免到大醫院引起不必要的感染，同時也不會造成醫院急診壅塞。

健保署為了迎接長達9天的農曆春節假期，提供健保醫療院所查詢服務不打烊。即使返鄉探親、旅遊在外，透過手機下載「全民健保行動快易通(APP)」，即可搜尋醫療院所與藥局的服務時段。

截至108年1月30日止，已有9成9以上醫療院所完成登錄。除夕當天全國醫院開診率58％，初一及初二期間開診率為25％到29％、初三開診率43％、至初四已有77％醫院提供看診。

(中國時報)