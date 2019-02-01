陸客遊台 2年急墜80萬人次
交通部觀光局最新統計數據昨出爐，去年全年來台國際旅客共1106萬人次，創下歷史新高。其中陸客人次約269萬人次，較蔡政府上台第一年（2016年）減少80萬人次，而去年東南亞旅客約243萬人次，則剛好增加80萬人次。雖然來台旅客看似剛好補齊，但東南亞國家的消費力較低，是來台國際旅客主要七市場中倒數第二，僅約陸客一半而已。
觀光局統計資料顯示，去年來台國際旅客共1106萬人次，港澳約165萬、大陸約269萬、日本約196萬、韓國約101萬、東南亞約243萬。觀光局統計指出，去年陸客來台「觀光」約204萬人次，勉強保住200萬大關。
資料顯示，2016年來台國際旅客共1069萬人次，大陸約351萬、日本約189萬、韓國約88萬、東南亞約163萬。與2016年相比，陸客減少約80萬人次、東南亞客增加約80萬人次，恰好補齊。
觀光局指出，去年來台旅客人次創下歷史新高，今年目標則期望可突破1150萬人次；雖然陸客團減少，但自由行人次仍穩定成長，前年大陸自由行旅客也首度超越團客人次，達105萬人次。
然而，雖然表面數字漂亮，但旅客來源不同，消費力也大有改變。相關統計顯示，日本旅客每人每日花費214.05美元、韓國194.58美元、大陸旅客是184.38美元，東南亞國家旅客僅花費152.25美元，是來台國際旅客七個市場中倒數第二。
購物費部分，大陸旅客每人每日是83.08美元、韓國是46.29美元，東南亞國家則僅42.43美元，陸客與新南向旅客購物消費力足足相差一半。
台北城市科技大學觀光事業學系助理教授李奇嶽表示，去年數字約已剩陸客基本盤，不過因九合一大選藍營勝利影響，今年春節期間每天約有1.2到1.3萬人次陸客來台，較去年增加2到3成。樂觀估計的話，今年陸客有望突破300萬人次，但若因總統大選又出現語言衝撞、激烈對峙等狀況，陸客增加幅度就不大。
(中國時報)
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