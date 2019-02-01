台商資金匯回 3情況免課稅

2019年02月01日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

鼓勵業者回台，財政部昨發布台商海外資金匯回認定原則解釋令，中區國稅局長宋秀玲強調，其最大特色是台商可主張對自己最有利的方式認定，且財政部已要求各國稅局即使業者諮詢後決定不匯回資金，也不能過度衍生、秋後算帳！

有無解釋令最大差別在，台商可以自己檢視，找出最有利方式申報，宋秀玲解釋，如台商可舉證匯回的所得，取得時間已逾核課期間，便不用課稅；反之，過去沒解釋令時，稅局在一開始多會先認定是在核課期間內，需要繳稅。

「現在台商要做的是，先翻出壓箱寶，找出各式資金佐證資料，排出時間先後，找出最有利的方式申報認定。」

財政部這項解釋令明確規範，我國居住者匯回海外資金不用課稅，所謂居住者分為兩類，一是中華民國國民在國內設籍且有居所，另是沒有居所，但在台居住時間達183天以上。匯回的海外資金只要符合「非屬海外所得的資金」、「屬海外所但已課徵所得基本稅額」或「屬海外所得，未課所得基本稅額但已逾核課期限（視個而定為5年或7年）」，便可不用課稅。

宋秀玲說，只要不具所得性質，如海外資金、減資退還款項、海外借貸等都不涉及所得，便不需繳稅。反觀匯回資金含有海外所得性質，但若符合「個人取得海外所得年度，不具有台灣居住者身分」；「個人海外所得取得年度時，具居住者身，但已申報課稅」；或是「取得海外所得年度具我國居住者身分，未報稅，但已逾核課稅期」三類條件，也不用繳稅。

舉例來說，黃先生匯回1億海外所得，但能舉證這項稅得是在10年前獲得，已逾核課期即就不用繳稅。

只是舉證資料須符合「不可逆」、「專屬性」、「第三方證明」三大條件，宋秀玲指出，所謂不可逆，像是近日簽的借貸約，不能佐證多年前的債貸關係，專屬性則是資料須能直接判定為特定人，不是多人都可適用，最後，就是要有第三方證人或機構證明。

(中國時報)