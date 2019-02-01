財部解釋令 商總批未對症下藥

2019年02月01日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

為鼓勵台商資金匯回台灣，財政部射三箭，設立諮詢窗口、發布解釋令建立審查一致性，以及制定專法，商總理事長賴正鎰指出，解釋令即使說讓台商找出佐證資料，做最有利主張，但目前許多台商就是找不到多年前的資料佐證，還要擔心被追稅。他強調，台商匯回資金應進行特赦，財部政策解釋令未對症下藥，

賴正鎰指出，許多台商向他反映，無法證明海外所得已逾5或7年的核課期，有些人說實在也無法證明不是黑錢，而是合法資，令他們感到十分困擾。他建議政府應對海外資金匯回進行特赦，繳交較低的3％至5％稅率就好，即使擔心亞太洗錢防制組織APG評鑑等問題，還是應與世界各地台商代表溝通，了解問題在哪，如何協助解決。

安侯建業會計師許志文指出，解釋令是在現有法律規範下進行解釋，不會有太大變動，真正能解決問題的應是訂定專法，但台商應了解，資金還是需要引導與管理，否則幾年前遺贈稅調降，海外資金大舉匯回炒房，令房價飆升爭議會再重演，且資金四處流竄，恐還會衝擊股匯市。

(中國時報)