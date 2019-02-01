財神到 台彩春節加碼8億

2019年02月01日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台灣彩券昨於臺北市「發樂發投注站」舉辦「新春買彩券、迎財大三元」造勢活動；台彩總經理蔡國基表示，大樂透即日起連續10期、天天開獎，總計加碼的春節大紅包金額高達3.6億元，民眾買這期大樂透，不僅有對中加碼100萬元春節大紅包的機會，還可能成為今晚3.4億元頭獎幸運得主。

9中6 獎金100萬元

蔡國基表示，台彩於農曆年節共加碼8億元，最受民眾喜愛的就屬「大樂透」，由於玩法簡單、連開10天，除了可對頭獎號碼外，即日起至2月5日大樂透每期會加開9個獎號，只要對中任6個號碼，即成為春節大紅包獎項幸運得主，每組獎金100萬元，若同組中獎號碼有兩注（含）以上中獎，該組獎金將依中獎注數均分。

台彩「大樂透」春節總加碼金額達3.6億元，若2月5日360組、100萬元的春節大紅包沒有全部送出，還會繼續加開9個獎號，直到加碼的3.6億元獎金全部送出，或是到2月15日活動結束為止。

上班族 集資拚大獎

為了不錯過任何中大獎的機會，蔡國基透露，已預購加碼10期的大樂透，並以每期350元、7連碰的方式簡易包牌，總計花費3500元；「發樂發投注站」表示，這幾天確實有很多上班族連續預購10天的大樂透，甚至附近金融業員工花上萬多元集資，就是希望中大獎、替自己再賺一筆年終獎金。

對於還沒購買彩券的上班族，蔡國基表示，民眾春節9天連假一定會趁好天氣走春、拜訪親朋好友，不妨走到哪、買到哪，為自己新春開財運。

刮刮樂 千萬等你領

除了電腦型彩券加碼外，蔡國基昨天在現場也秀出一早購買、台彩最新推出的刮刮樂「$1,000萬大贏家」，雖然中獎率為43.97％，但只要「刮中就贏錢」，彩券的底色大膽採用Tiffany藍，外型、玩法顛覆傳統的刮刮樂，除了滿足喜歡挑戰「贏錢」感覺的彩迷外，也期望更多年輕人一起加入刮刮樂遊戲的行列。

台彩年節應景的16款刮刮樂已全面上市，加上去年12月發行的產品，共有491個100萬元（含）以上的獎項，其中，更包含7個千萬級的大獎，蔡國基表示，想刮出百萬、千萬獎金的民眾，一定要把握新春開運好時機，歡喜刮、迎財神。

(中國時報)