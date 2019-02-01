魏應充要幫農民發大財

2019年02月01日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣政府與金色大地、真臻鮮、全家、德克士4大公司攜手合作，推動雲林美生菜外銷大陸，昨天在雲林縣麥寮鄉生菜村舉行「美生菜外銷啟航」記者會，頂新和德文教基金會董事長魏應充強調，透過出口調節才能穩定農產價格，讓「貨出去、錢進來、農民發大財」。

雲林縣政府繼上個月30日水林地瓜契作銷陸後，昨天乘勝追擊舉辦美生菜銷陸啟航活動，由雲林縣長張麗善、頂新和德文教基金會董事長魏應充、金色大地總經理呂政璋、全家執行長林建宏、真臻鮮總經理賴兆國、德克士執行長邵信謀等人共同主持。

張麗善表示，雲林縣是台灣美生菜最主要產區，產量占全國80％以上，其中，麥寮生菜村更是其中佼佼者，除吉園圃標章、產銷履歷，甚至與國際接軌，獲得全球優良農業規範（Global GAP）認證。

張麗善說，雲林縣政府此次與4大公司合作，將最新鮮的美生菜由產地封櫃直送，增加多元銷售通路，未來希望透過農民、政府、企業3點共構的新產銷模式，為雲林農特產品爭取更多訂單。

呂政璋強調，為了協助更多農民朋友，今年金色大地聯手真臻鮮一起產地直採120噸美生菜，供應給大陸全家、德克士超過5000家門市，此次是台灣第2次出口美生菜到大陸，希望藉此幫助台灣農民，同時為台灣經濟做出貢獻。

魏應充指出，農民種田很辛苦，所以他要與農民站在一起，台灣農民經常因農作物供過於求而耕鋤，希望透過出口調節，避免菜金變菜土，也利用此次機會向農民表達最大敬意，將以一己之力持續整合資源全力行銷台灣，為台灣做出貢獻。

魏應充並提出農業永續發展5點建議，包括先拿訂單再來契作的訂單農業；利用加工技術，延長保存及銷售壽命；創造更高附加價值，增加收入；出口調節，維持市場價格穩定；建立產銷平衡及拍賣平台，避免供需失衡。

(中國時報)