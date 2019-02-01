拍好戲 做公益 澎恰恰率劇組 免費站台

2019年02月01日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台灣彩券昨舉辦春節加碼造勢活動，今年新春賀歲片《大三元》監製澎恰恰親自率領演員嚴正嵐、吳承洋、皮皮等現身，不僅擔任彩券行一日店長，現場更買起彩券和刮刮樂試手氣，與現場民眾同歡。

澎恰恰表示，《大三元》電影是以麻將為題材，敘述家庭團圓、和樂氣氛的電影，跟刮刮樂一樣，很適合全家人同歡；澎恰恰透露，前幾天也買了刮刮樂來玩，真的很好玩，花個100、200元都好，不管有沒有中，都是在做公益。

台彩總經理蔡國基透露，去年8月得知國片《大三元》開拍，即與劇組聯絡，結果是一拍即合，因為《大三元》劇組相當認同彩券「做公益」的宗旨，近來劇組人員替公益彩券站台都沒收取任何費用，甚至連拍廣告都是免費，很感謝他們對於公益彩券的認同。

台彩首度與新春賀歲片《大三元》合作，蔡國基表示，劇組有熟悉的老面孔，也有年輕的演員，大家共同設計出以「中」、「發」、「白」為元素的「大三元」刮刮樂，強強聯手替刮刮樂注入新的活力。

演員吳承洋於造勢現場，預購好幾期的大樂透，期望新春搏得好彩頭，他說，走在路上看到刮刮樂的攤子，也會買幾張「大三元」來玩；皮皮則說，過年送張200元、500元面額的刮刮樂，用紅包袋裝起來既大包、又體面，還有中大獎的機會。

「發樂發投注站」於造勢活動上，特別準備100份雞米花及發財金發送現場民眾、要幫助患者有唐氏症兒子的雞米花阿姨，一起過好年。

(中國時報)