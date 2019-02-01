2020台中燈會 料理鼠王有亮點
交通部觀光局昨日正式宣布，2020年台灣燈會將由台中市主辦、2021年則由新竹市主辦。觀光局長周永暉表示，明年原是彰化縣獲勝，但政院考量到新首長的更替，因此舉辦第二輪評選，最後由台中市第3度主辦；主燈意象都將尊重地方政府，不限使用生肖，「台中市府若覺得料理鼠王不錯也可用」。
觀光局表示，2020台灣燈會將在2月8日到2月23日，於台中市「2018台中市屆花卉博覽會」園區后里馬場、豐原葫蘆墩公園與水湳中央公園舉辦，這是台中市繼2003年、2015年後，第三度舉辦。
台中市府將結合周邊苗栗、彰化與南投地區，規畫1日或2日遊程，可擴大觀光效益，另舉辦場地將沿用花博園區，其交通配套也已經驗證。觀光局指出，台中市政府編列預算高達4億元，遠高於其他申請縣市，因此獲得評委青睞。
2021台灣燈會則將在2月26日到3月7日於新竹市舊城區內舉辦，此次為新竹市首度主辦燈會。
周永暉表示，觀光局投資3億元，協助打造城市新亮點，且新竹市有四大特色，包括客家文化、高科技產業、玻璃工藝與農產品，十分值得推廣。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。