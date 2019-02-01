2020台中燈會 料理鼠王有亮點

2019年02月01日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

交通部觀光局昨日正式宣布，2020年台灣燈會將由台中市主辦、2021年則由新竹市主辦。觀光局長周永暉表示，明年原是彰化縣獲勝，但政院考量到新首長的更替，因此舉辦第二輪評選，最後由台中市第3度主辦；主燈意象都將尊重地方政府，不限使用生肖，「台中市府若覺得料理鼠王不錯也可用」。

觀光局表示，2020台灣燈會將在2月8日到2月23日，於台中市「2018台中市屆花卉博覽會」園區后里馬場、豐原葫蘆墩公園與水湳中央公園舉辦，這是台中市繼2003年、2015年後，第三度舉辦。

台中市府將結合周邊苗栗、彰化與南投地區，規畫1日或2日遊程，可擴大觀光效益，另舉辦場地將沿用花博園區，其交通配套也已經驗證。觀光局指出，台中市政府編列預算高達4億元，遠高於其他申請縣市，因此獲得評委青睞。

2021台灣燈會則將在2月26日到3月7日於新竹市舊城區內舉辦，此次為新竹市首度主辦燈會。

周永暉表示，觀光局投資3億元，協助打造城市新亮點，且新竹市有四大特色，包括客家文化、高科技產業、玻璃工藝與農產品，十分值得推廣。

(中國時報)