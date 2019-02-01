大轉折！ 陸美結束貿易戰

2019年02月01日 04:11 中國時報 孫昌國 、 王嘉源 、 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易談判峰迴路轉，可望取得突破！美國總統川普推文表示，雙方談判進展順利，兩邊都有誠意和善意，他會和大陸副總理劉鶴在白宮會面，「在我和我的朋友習主席在近期會面前，不會有協議」。川普並表示，他將和大陸領導人習近平討論長久存在和非常困難的雙邊議題並達成協議，他在推文中強調，這會是「非常全面的交易」（Very Comprehensive Transaction）。

推文對達成協議樂觀

川普在美國時間1月31日早上連發了好幾個推文，其中一個推文表示，他和大陸的代表嘗試達成協議，將所有的問題放在談判桌上解決。所有的問題都將被討論希望能夠解決。3月1號將把大陸產品的關稅增加至25%，所有人都努力在最後期限前完成談判。在另一個推文中，他強調會談進展順利，大陸達成協議經濟會更好。「我今天將在橢圓辦公室和陸方代表見面，在和我的朋友習主席在近期見面並討論長久以來的問題和達成共識之前，不會有最後的交易」。

美國華爾街日報也證實，大陸副總理劉鶴在談判時向美方代表提議，川普可於下個月底在越南會晤北韓領導人金正恩後，前往海南會晤習近平，正式簽訂全面協議停止貿易戰！

美國貿易代表萊海澤昨日與大陸副總理劉鶴所率代表團在白宮旁的艾森豪行政大樓展開會談，雙方在市場准入、智財權、大陸向美購買商品、中國製造2025等相關議題都有深入討論。美國希望北京承諾進行結構性改革，並且設立監督機制確保大陸執行。稍早曾經傳出，美方要求大陸在2022年前向美國購買價值1兆美元的商品，將雙邊的貿易逆差歸零。

解決美國提出的結構性改革的核心要求，包括保護美國企業的智財權、停止強迫美國公司技術轉讓的政策和做法。

劉鶴提農產品能源採購

《華爾街日報》於談判前引述知情人士報導說，美方擬具談判清單草案，列出哪些事項還未看到陸方付諸實施，聚焦在要求北京取消補貼國營企業、撤銷對外資市場准入限制及改革產業政策。然而，預料劉鶴會強調將擴大採購美國農產品及能源，對於華府要求的改革，北京承諾會採取實質步驟調整。

另外，大陸通信巨頭華為面臨的包圍網還在擴大，傳歐盟考慮提案禁用華為5G網路設備，若通過勢必令西方國家圍剿華為的力道大增。

隱瞞補貼讓美方很不滿

世貿組織（WTO）上月30日流傳著一份質疑大陸隱瞞補貼計畫的美方文件，也凸顯美對陸的不信任。在文件中，美就陸補貼計畫提出了70項問題，包括對漁業補貼及所謂政府引導基金（又稱創業引導基金），還有進口汽車有無資格享受減稅和報廢計畫，進口貨物可否獲得大陸的節能產品推廣基金等等。該文件已送交WTO補貼委員會，陸方尚未對此做出回應。

這輪關鍵談判的看點，也涉及華為事件陰影。繼美國司法部對華為提出多達23項控訴後，歐盟高階官員表示，歐盟執委會考慮修改2016年的《網路安全法》，以制止歐盟企業使用任何涉嫌以其設備進行間諜或破壞活動的國家或公司所提供的設備，包括5G行動網路在內。此舉咸信亦是劍指華為。

(中國時報)