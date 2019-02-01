日歐EPA今生效 GDP占全球近3成

2019年02月01日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

日本與歐盟的《經濟夥伴關係協定》（EPA）2月1日生效，合計GDP約占全球28％、區域內人口逾6億的全球最大級自由貿易區將誕生。日本共同社1月31日報導說，相互取消關稅的品種超過9成，預料日本市場上歐洲產食品的價格將下跌，消費者會受益，但對日本農戶的打擊巨大。經濟界則期待汽車等出口增加。

日歐EPA的經濟圈規模，將超越去年底生效的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。剔除日本重複部分，日歐EPA與CPTPP成員國的GDP合計約占全球的35％，人口超過10億。日本計畫把這兩個框架作為貿易政策核心，進一步推進自由貿易，作為針對類似美陸保護主義勢力的對抗軸。

日歐EPA規定，許多工業品關稅立即取消，餘下品種未來也將為零。從所有品種來看，歐盟方面約99％、日本約94％的關稅將邁向取消。對日出口的農產品中，大米、小麥、牛豬肉、乳製品和砂糖（糖料作物）等5個敏感領域，為取消關稅的例外。但日本政府估算，國內農業生產額最多每年減少1100億日圓（約新台幣309億元）。

(中國時報)