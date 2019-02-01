日歐EPA今生效 GDP占全球近3成
日本與歐盟的《經濟夥伴關係協定》（EPA）2月1日生效，合計GDP約占全球28％、區域內人口逾6億的全球最大級自由貿易區將誕生。日本共同社1月31日報導說，相互取消關稅的品種超過9成，預料日本市場上歐洲產食品的價格將下跌，消費者會受益，但對日本農戶的打擊巨大。經濟界則期待汽車等出口增加。
日歐EPA的經濟圈規模，將超越去年底生效的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。剔除日本重複部分，日歐EPA與CPTPP成員國的GDP合計約占全球的35％，人口超過10億。日本計畫把這兩個框架作為貿易政策核心，進一步推進自由貿易，作為針對類似美陸保護主義勢力的對抗軸。
日歐EPA規定，許多工業品關稅立即取消，餘下品種未來也將為零。從所有品種來看，歐盟方面約99％、日本約94％的關稅將邁向取消。對日出口的農產品中，大米、小麥、牛豬肉、乳製品和砂糖（糖料作物）等5個敏感領域，為取消關稅的例外。但日本政府估算，國內農業生產額最多每年減少1100億日圓（約新台幣309億元）。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。