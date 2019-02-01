體感-55℃ 芝加哥瞬間急凍

2019年02月01日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國伊利諾州芝加哥市1月30日街頭一景。大白天氣溫為攝氏零下28度。（法新社）

芝加哥當地居民把剛煮沸的開水向空中一拋，瞬間凝結！（路透）

霸王級寒流轟炸美國中西部，首當其衝的全美第三大城芝加哥瞬間急凍，彷彿電影《明天過後》的景象，浩瀚無垠的密西根湖捲起千堆雪，當地甚至發生罕見的「霜震」。在這波號稱30年來最寒冷的極地渦旋肆虐下，體感溫度是刺骨的攝氏零下55度，全美迄今已12人死亡，多個城市停水停電，超過3500架次航班遭取消或延誤。幸好據氣象預報，冷冽天候周四起可望和緩。

自北極南下的極地渦旋長驅直入美國，超過2億人口、近80％國土都籠罩在冰封世界中。中西部多個州締造歷史低溫。在霸王寒流的中心芝加哥，寬闊無垠的密西根湖面，因急凍而冒出的蒸氣霧冉冉飄散，流經市區的芝加哥河面斷裂浮冰片片，景象仿如末世來臨。

當地1月30日錄得攝氏零下33度史上最低溫，體感溫度更下探至零下55度，學校、公司行號、商場和名勝全數關閉，熙來攘往的街頭杳無人煙。兩座主要機場超過6成航班停飛，為防止鐵軌受凍收縮影響列車通行，通勤鐵路（Metra）員工啟動加熱裝置點火燒鐵軌，發言人解釋，只要溫度低於零下18度，就會啟動這套裝置。

在寒風刺骨中，風城芝加哥民眾苦中作樂，一出門毛小孩身上立刻沾滿碎冰、自己睫毛瞬間結凍的畫面上傳社群網站，推特也出現最新主題標籤「芝伯利亞」（#Chiberia），戲稱自己住在冰天雪地如西伯利亞的芝加哥。還有民眾朝後院潑灑滾水，熱水落地前就已在空中化成霧雪。在芝加哥和俄亥俄及賓州，更出現難得一見的霜震（frost quake），地面傳來轟然巨響，並伴隨輕微震動。

霸王級冰雪暴已造成至少12人死亡，大多是雪地交通意外，以及在戶外被凍死，其中一名18歲的愛荷華州大學生，在校園內不敵零下46度超低溫身亡。在底特律，主要輸水管線因低溫爆裂，需要數日搶修才能恢復供水，

好消息是，據美國國家氣象局（NWS）預測，1月31日起寒流強度減弱，芝加哥最高溫可望回升至攝氏4到9度，中西部其他地區堆積如山的積雪也將開始融化。NWS預報員歐瑞森說，「和現在相較，大家會覺得暖和許多。」

(中國時報)