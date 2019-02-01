美擬設第三方帳戶 補償北韓棄核
南韓《中央日報》1月31日報導，美國國務院北韓政策特別代表比根向平壤提議，將透過開設「委託付款」帳戶，對北韓進行經濟補償，據悉，這是美國和南韓祕密協商的方案，意味著2次川金會可能取得突破。
美國過去不接受北韓所主張的「分階段、同步走」棄核原則，原先的「完全、可驗證、不可逆」的無核化立場，顯然已經鬆動。據報導，南韓、日本、歐盟等國家在與美國協商之後，將把數十億美元的現金預存至第三國帳戶中，每當北韓拿出具有實質性的無核化舉措時，便從帳戶中取出一定金額現金，作為應對措施和補償金。
「委託付款」是一種第三方在協議雙方互信不足的情況下，進行介入的保證制度。據專業人士分析，從北韓的立場看，每次推動無核化進度，就可拿到經濟補償的好處。從美國的角度而言，在確認北韓確實拿出了無核化舉措後進行補償，也比較安全。
《華盛頓時報》報導，比根在祕密工作會議上向北韓解釋了這一方案，並試圖說服對方，但沒有提到北韓的反應。1月中金正恩曾致函川普，要求川普拿出棄核補償措施，稱如果美國不採取相應措施，北韓將會走上「新道路」。美國國務卿蓬佩奧表示，已派一支團隊籌備2月底的「川金二會」事宜，僅說會在亞洲舉行，媒體揣測很可能是越南。
(中國時報)
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