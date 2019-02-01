水電工殺人 老闆連帶賠462萬
民法第188條4大要件
僱員工要睜大眼！35歲水電工黃元鴻，利用安裝監視器電源插座機會，強盜殺害莊姓老婦人，一審判無期徒刑後，民事賠償部分，台北地院認為黃是利用裝修水電職務上機會殺人劫財，是民法188條第1項所稱執行職務範圍內，昨判決黃要和水電行林姓雇主，連帶賠償莊婦兒女共462萬1220元。全案可上訴。
八里雙屍命案，媽媽嘴咖啡的老闆因員工謝依涵殺人被判須連帶賠償，被稱為「史上最衰的老闆」，並引發討論，甚至出現判決結果不同的情況。記者昨到黃原本工作的水電行，等了許久都沒有看到任何人，水電行似乎已沒有營業，不知道雇主、也是黃元鴻姨丈對被連帶判賠的看法。
下跪道歉 一審判無期
73歲莊姓老婦人2016年11月被發現陳屍家中廚房，檢警循線逮捕老婦家裝潢的水電工黃元鴻涉有重嫌。黃原否認犯案，經警方突破心防，才坦承強盜殺人，遭檢方起訴。
本案刑責部分，一審以黃當庭向被害人家屬下跪，顯有悔意，犯行未達罪無可逭，也非兩公約所稱最嚴重之罪，去年11月依強盜殺人罪判黃無期徒刑；而黃和林姓雇主遭連帶求償562萬多元附帶民事案移送民庭。
被求償 雇主認不應該
北院法官審理時，黃沒有意見，只是認為求償金額太高。林姓雇主則認為不該負起雇用人的責任，連帶賠償。
法官認為，黃元鴻是利用到莊婦家安裝電源插座機會殺人，確實與他執行水電技工的職務有時間、處所密切關連，是民法188條第1項所稱的執行職務範圍內，不是林不能預見或無相當因果關係。
此外，林對黃的行為，也無法證明他已盡選任或監督盡相當的注意義務，因此要與黃負連帶賠償責任，判決2人連帶給付精神慰撫金和殯葬費共462萬多元。
(中國時報)
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