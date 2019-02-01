見女兒上吊 傷心媽同處自縊

2019年02月01日 04:11 中國時報 林郁平 、 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

農曆春節將至，北市驚傳母女接連上吊的人倫悲劇。79歲黃姓婦人昨天下午返家，見到在文化部擔任專門委員的51歲大女兒上吊自殺，哀慟之餘打電話告知小女兒，家屬擔心會發生意外趕緊報警，不料，救護人員趕到現場，赫見黃母已將愛女屍體放下，自己卻隨之上吊身亡，令家屬當場崩潰，久久不能言語。

據了解，黃姓婦人育有2女1男，先生因罹患慢性病住在安養中心，黃婦平日與大女兒同住在八德路的大樓。昨日下午3時許，黃婦返家赫然見到大女兒以童軍繩在客廳窗框自縊身亡，悲痛的黃婦先將繩索剪斷、將愛女屍體放在客廳地上，然後打電話告訴小女兒此事，小女兒聽到母親泣不成聲，趕緊要先生打電話報警，以防母親受不了打擊而發生意外。

不料，警消趕到現場，發現黃婦也在相同位置自縊，因母女兩人皆已明顯死亡，家屬趕到後忍痛放棄送醫急救。

警方在黃女的書房找到遺書，黃女表示，擔心自己會像父親一樣求死不能，所以選擇先走一步、結束自己的生命，並要求家人不要替她辦任何的儀式，簡單交代要將現金、房子等留給哥哥、妹妹等。據家屬透露，黃女生前精神狀況不好，可能才因此想不開輕生。

警方鑑識人員到場採證，並未發現入侵或打鬥痕跡，已排除他殺，將報請檢方相驗，釐清案發經過及原因。

文化部指出，黃任職法規會，在同仁和主管眼中，是個認真、負責的公務員，發生如此憾事，文化部上下至感哀痛，部長鄭麗君也已指示全力協助家屬治喪。

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(中國時報)