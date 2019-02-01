2019年02月01日 04:11 中國時報 林郁平／台北報導

警大校長刁建生等高階警官上月中旬退休，受內閣改組影響，內政部直到昨天才宣布由桃園市警察局長黎文明升任警大校長一職，其缺由警政委員陳國進調升，另刑事局長蔡蒼柏調警政署副署長，其缺則由基隆市警察局長黃明昭以警政委員一職代理，預料農曆年後將有第二波調動。

據了解，警政署原規畫的名單，內政部及行政院都有意見，昨公布的名單是在多方協調溝通下結果，調整幅度最小。

4名新職之中，以警大51期的黃明昭最受矚目，在以往警界重倫理期別下，黃以年輕之姿，拿下刑事龍頭之位，更讓此次人事調整受到外界關注，尤其蘇貞昌在擔任台北縣長時，黃明昭是改制前的台北縣刑警大隊長，2人有不錯的關係，加上黃刑事資歷豐富，成為出線的關鍵。

警政署表示，黃明昭從基層刑事偵查員做起，從事刑事工作長達27年，曾任雲林縣警察局長、刑事局副局長及基隆市警察局長等職務；生涯曾破獲北市雨衣大盜運鈔車搶案等重大刑案，表現相當傑出，此次循例升任警政委員代理刑事局長，也有前例可循。

黃明昭昨表示，面對新職，將全力打擊犯罪。也代表未來警政人事調動，將朝向更年輕化進行。

(中國時報)