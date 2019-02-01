澳公車司機滑手機 撞死2台男

2019年02月01日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

英國《每日郵報》報導，澳洲雪梨一名公車司機被控開車時滑手機，1月28日意外撞死2名騎摩托車遞送外食Uber Eats的台灣男子，2名男子分別是28歲陳廣偉和32歲許舒博，駐雪梨辦事處人員已通知2人在台家屬，家屬十分傷心，並已前往雪梨，我辦事處將全力協助處理後事。

這起意外發生在雪梨南郊金斯格羅夫，當時2人騎機車正準備外送食物給顧客，被49歲肇事司機羅哈斯駕駛的公車由後方追撞。許舒博當場死亡，而陳廣偉則被行進間的車輛輾斃，難以接受兩人慘遭不測的親友說：「太令人震驚了，無法相信，太慘了，2人就這樣沒了。」

熟識2人的好友表示，許舒博去年才來澳洲，和陳廣偉是室友，當時他們一起在墨爾本工作，直到從臉書的群組才獲悉2人慘死的消息。

駕駛羅哈斯被控危險與疏忽駕駛致人於死，以及使用手機與未繫安全帶，警方另將控告追撞前羅哈斯沒踩煞車。新南威爾斯省助理警察廳長柯波伊說，當時2人騎乘的機車似乎是在停止狀態中遭到追撞，警方已取得公車上監視器畫面，正進行責任釐清。

(中國時報)