道歉喚不回妻兒 肉圓爸遭訴
蘆洲林姓男子因不滿兒子買肉圓沒加辣，持鋁製啤酒罐毆打兒子臉頰，並對在旁勸阻的林妻勒脖、拖行至客廳毆打，施暴影片上傳至網路後引起網友撻伐，林甚至遭鄉民動用私刑「餵食生辣椒」，儘管林事後公開道歉，其妻仍對林提告，新北地檢署昨依傷害、強制罪將林起訴。
此外，林妻指控兒子並非第一次被打，林另涉犯妨害未滿16歲之人身心健全發育罪，但檢方認為林偶爾管教過當，但毆打男童並非頻繁且持續，且父子平日互動正常，其子就讀小學心理師也證稱，男童發育良好，心理雖曾因受不當責打有陰影，但未造成精神症狀或認知功能缺損程度，此部分罪嫌不足。
起訴指出，1月12日晚間8時許，林不滿兒子買回來的肉圓沒加辣，當場動怒，儘管兒子不斷解釋有告知老闆要加辣，林仍懷疑兒子說謊，動手強迫兒子承認說謊，並持鋁製啤酒罐毆打臉頰。
林妻欲阻擋，林竟單手勒妻脖子，強行拖行至客廳，另一手繼續毆打兒子頭部和身體，造成妻兒身體多處受傷，其妻遂提告傷害，並向法院訴請離婚，檢方昨將林男起訴。
(中國時報)
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