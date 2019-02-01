永大機電收購案 小股東告董事會
電梯大廠永大機電董事會通過日立收購案後，10多名小股東質疑永大董事會涉嫌賤售資產，估計損失12億元，昨赴台北地檢署告發永大董事長許瑞鈞、總經理蔡鋒杰、獨董廖錦玉、謝永明、董事鄭萬來、日立法人董事長島真6人，涉嫌違反證券交易法、刑法背信罪。
小股東代表黃文泰說，永大董事會多數決通過日立以每股60元公開收購，卻排除世界排名第1的美國奧的斯、排名第5的瑞士訊達等2公司有意提出每股63元的競標，損害股民利益至少12億元。
黃文泰說，永大體質良好，有技術有聲譽，且上海永大廠區的土地價值不斐，他對永大高層無心經營，只想要打包出售感到不解，但身為投資人，只要股票能賣好價錢他都贊成，但此次公開收購經媒體披露，有太多不合常理之處，為了捍衛爭取小股民利益，藉由司法告發自力救濟，捍衛自己的權益。
對此，永大發聲明澄清，公司未接獲日立以外其他公開收購人公告申報，以更高價格競爭公開收購的通知或書件。永大指出，永大無從阻止公開收購人依法對公司進行公開收購，亦無從代股東為公開收購的接受或拒絕，呼籲股東要詳閱公開收購公告及公開收購說明書，敘述參與應賣風險，自行決定是否參與應賣。
(中國時報)
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