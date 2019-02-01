睽違111年 觀音蓄水池對外開放

2019年02月01日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 李依璇、／台北報導

台北市自來水園區內的「觀音蓄水池」是日據時期古蹟，醒目的紅色建築位於小觀音山上，過去因為是水源重地，被層層保護而人煙罕至，台北自來水事業處昨宣布，睽違111年選在今年農曆春節對外開放，半地下式結構冬暖夏涼，外觀呈現新古典主義建築特色，民眾過年走春，不僅可飽覽百年歐式典雅建築，還能一探水園區內最鮮為人知的祕境。

冬暖夏涼 打卡新夯點

北水處說明，蓄水池標高42公尺、容量約4500噸，1908年完工後，現在屬於自來水園區「台北水道水源地」市定古蹟建築群之一，被稱為「觀音山蓄水池」，日治時期的名稱則叫作「台北水道淨水池」，主要供應給當時艋舺、大稻埕一帶民生用水。

北水處昨搶先對外公開，蓄水池現已沒有儲水，民眾從僅約2位成人可通行的大門進入後，迎面而來的是宛如神殿般的景色，有點類似著名的東京地下排水系統，不過規模較小，步行到蓄水池底部，能感受到建物的雄偉，北水處也特地以燈光裝飾，特殊的光影效果預料成為新的打卡熱點。

此外，北水處指出，蓄水池建築主體是鋼筋混凝土，為半地下式結構並設有迂迴型導流壁，內部冬暖夏涼，外觀呈現新古典主義建築特色，見證台北邁向現代自來水的里程碑，百年來從未對外開放，也因此增添了一抹神祕的氛圍與幽靜感受。

觀音蓄水池預計今年農曆春節大年初一至初六（2月5日至2月10日）及往後每周六、日，每天2場次（上午11時、下午3時），安排專業導覽人員解說引導並採團進團出。

春節每天2場次導覽

北水處提醒民眾，為維護導覽品質與安全，每場導覽僅開放20位名額，想參訪的民眾請於開放前半小時至自來水園區售票口領取號碼牌，不接受電話預約，觀音山蓄水池祕境導覽全程免費，但入園需酌收門票，非夏季期間50元、夏季期間80元。

(中國時報)