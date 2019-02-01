新北預算沒過 新建工程停擺

2019年02月01日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市政府限縮1200萬元議員建議款補助項目引發市議員跳腳，集體抵制市府預算，經媒體報導預算卡關後，議員遷怒市府首長亂放話，揚言繼續嚴審，臨時會昨日閉會仍未審完，新建工程全數停擺，預計2月14日再審，成為六都中唯一沒有通過預算的地方政府。

六都中唯一未過關

新北市總預算案雖無建議款名目，但依慣例每名議員有1200萬元，800萬元可補助社團的「經常門」（如差旅、雜支等），其餘才是補助硬體建設的「資本門」預算，是六都唯一還在補助經常門的地方政府，因認定寬鬆，被詬病為議員固樁小金庫。

前任市長朱立倫在卸任前，編列預算建議款1200萬元額度不變，但取消經常門改成資本門，引發藍綠議員不滿，預算因此卡關至今。

某資深議員透露，社團向公所、市府提計畫，只要議員簽建議款就可補助7成5左右費用，舉凡旅遊、吃飯都可以報帳，簡單來講「路邊攤的餐費，可以升等為龍蝦魚翅」、「旅社的花費，可以住進五星飯店」。

遷怒市府 放話嚴審

某團體聚餐，餐廳三面牆掛著不同協會的紅布條，同一批人竟然領3次餐會補助，令人咋舌；某協會以公益之名到南部某縣市參訪，結果到育幼院拍照10分鐘後就離開，根本就是「掛羊頭賣狗肉」！

某新科議員抱怨，資深議員大都用市府資源培養樁腳，勢力範圍壁壘分明，新人根本打不進去，全部改成資本門，大家立足點平等也不錯。

據了解，市府新建工程包括活動中心與藝文館設耐震能力補強與拆除工程、板橋合宜住宅道路改善工程等計畫，預算若是不通過，最終還是民眾受苦。

國民黨團書記長周勝考說，新年過後會持續加緊審查預算，希望盡快溝通，讓預算順利通過。

民進黨團總召何博文表示，認真審查預算，是議員的天職，一切就事論事，議員不可能故意延宕或是杯葛預算，市府局處首長對預算一問三不知，總不能什麼都答不出來卻要議員盲目通過預算，年後會持續監督。

(中國時報)